No nos queda más que reír, reacción de periodista a debate presidencial resume el sentir del Ecuador

Por casi 4 horas los ecuatorianos estuvieron pendientes al debate presidencial de cara a las elecciones de este 2023. Siete de los ocho candidatos para el ejecutivo se dieron cita a Ecuador TV - Christian Zurita, reemplazo de Fernando Villavicencio, no pudo ingresar - donde respondieron múltiples interrogantes sobre su plan de Gobierno, pero no todo fue color de rosa y, como era de esperarse, las risas no faltaron.

[ No salió como pensaba, así se veía Bolívar Armijos de cara al Debate 2023 ]

Aunque suene absurdo, los comentarios de los candidatos detonaron memes que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Desde la carencia de entender la dinámica del debate, hasta invitar a partidos de ecuavóley fueron puntos que dibujaron una sonrisa y, también, incógnita en nuestro rostro.

Reacción a propuestas y comentarios de políticos en el debate presidencial Captura de pantalla

La plataforma Ingobernables hizo una video reacción con la participación de Alondra Santiago y Mauro Andino. Los puntos, donde Bolívar Armijos solicitó la repetición de la pregunta así como el reto de Yaku Pérez para jugar voley contra Jan Topic, detonaron reacciones que reflejan el sentir de un país.

Reacción a propuestas y comentarios de políticos en el debate presidencial Captura de pantalla

Lo mejor del debate presidencial fueron los memes, señalaron parte de los comentarios en redes sociales. Muchos mantuvieron molestias contra los políticos que solo recordaban el pasado, otros que trataban de solucionar los problemas del país pero todo terminó siendo un factor que dejó más dudas que certezas.

Silencio electoral

El debate se enfocó en cinco ejes temáticos y 20 preguntas: seguridad y gestión integral de los impactos de la delincuencia y el crimen organizado; régimen económico, creación de empleo y desarrollo productivo; política social (educación, salud, cultura, bienestar familiar y social); democracia, institucionalidad y participación ciudadana; y, sostenibilidad, gestión de riesgos y conservación del medioambiente.

A las 19:00 de este domingo 13 de agosto empezó el debate electoral de los candidatos a la Presidencia de la República. Es un evento al que debían asistir de manera obligatoria todos los presidenciables y cumplir las reglas que han sido aprobadas por el CNE.

Este debate, a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE), desarrolló una dinámica orientada a que los candidatos respondan la pregunta en vez de hacer propaganda. Por esa razón, los moderadores, Andrés Jungbluth y Gisella Bayona, tuvieron la facultad de interrumpir a los participantes y de hacerles preguntas.