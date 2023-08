Video muestra el secuestro de cuatro personas, incluidos dos menores de edad en Tumbaco

El día de hoy sábado 12 de agosto de 2023, se difundieron las imágenes del secuestro que se realizó en horas de la noche del pasado viernes. En el video se puede observar como dos carros logran bloquear un vehículo y secuestran a dos mayores de edad y dos menores de 10 y 15 años en Tumbaco.

🔴#ATENCIÓN | En #Tumbaco, #Quito, dos vehículos bloquearon un carro color negro y se llevaron secuestradas a dos personas junto a sus dos hijas de 10 y 15 años. El hecho tuvo lugar la noche de este pasado 11 de agosto a las 22:15.

Según le video que ha publicado @radio_pichincha en su cuenta de X, esto habría ocurrido a las 22:15 de la noche.. Por el momento se desconoce cuál es el estado de salud de los afectados y si ya han sido liberados.

Hasta la publicación de esta nota, las autoridades no se han pronunciado. Noticia en desarrollo.

Este no sería el único intento de secuestro que haya sucedido en Quito en estas últimas semanas.

Nueva modalidad de secuestro extorsivo en Quito: Una víctima dio testimonio

Debido a la delincuencia, una pareja fue víctima de una nueva modalidad de secuestro extorsivo en Quito. Los hechos se dieron en la madrugada del 22 de julio de 2023, cuando una banda de delincuentes, a bordo de cuatro vehículos los abordaron.

En videos de las cámaras de seguridad se ve cómo las víctimas son objeto de un asalto, secuestro y robo en las puertas de su condominio, en El Bosque, al norte de la capital.

Quito | video del secuestro de una pareja en el sector El Bosque pic.twitter.com/89YT6wJqxN — Mafer Suasnavas Lamboglia (@MaferSuasnavas) July 24, 2023

Todos los delincuentes con rostros tapados descienden de una camioneta roja y los otros vehículos, sacan a la fuerza a las víctimas cuando se disponían a entrar al parqueadero y se los llevan.

Sin embargo, este caso se dio porque hubo una persecución luego de un choque que resultó en coartada para este delito. El testimonio de una de las víctimas, dado a la cadena Teleamazonas, es el siguiente:

“A eso de las 2:00, aproximadamente, salimos de la discoteca. Ya estábamos regresando para mi domicilio cuando fuimos interceptados en el puente que cruza el Mall El Jardín a la (avenida) América. Una camioneta roja nos chocó por detrás. Yo le pedí a mi esposa que se dirija rápidamente al domicilio. Pensábamos que era un tipo borracho, que fue un accidente. Pero el señor nos seguía y nos asustamos. Después yo le dije: acércate rápidamente a la casa, al departamento. Entonces, nosotros vinimos rápido, a velocidad. Y cuando llegamos mi esposa pitó varias veces al guardia para que nos abra la puerta porque estaba asustada. Y esos tipos se bajaron y pensamos que estaba reclamando por el choque. Pero era algo que no tenía sentido porque fuimos golpeados por detrás. Entonces, el guardia no nos abrió la puerta. Mi esposa seguía pitando, salieron unos vecinos por la ventana. Esos tipos se bajaron, con armas, del carro y otras dos camionetas. Entonces, le hicieron salir a mi esposa del carro y yo puse resistencia. Al momento de salir del vehículo, yo estaba tratando de frenarle o tratar de evadir el secuestro. Entre cuatro tipos me golpearon y me subieron a la fuerza al balde de la camioneta. Yo lo que sentía o lo que aspiraba era que en la vía exista un control (policial) y que les puedan detener porque yo estaba en el balde, estaba tapado”.