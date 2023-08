Keisha Schahaff está lista para embarcarse en un viaje espacial con su hija

Usted y Anastatia están a punto de hacer historia al convertirse en el primer dúo madre-hija que viaja al espacio. ¿Qué se siente al ser pioneras en este extraordinario viaje?

— Ha sido una experiencia extraordinaria, y siento que ir al espacio es algo más grande que nosotras mismas, que repercute positivamente en nuestra comunidad. Abre un camino para otros que comparten este sueño, mostrando el poder de tener un sueño y de ir más allá de nuestras zonas de confort. A veces nos avergonzamos de nuestros sueños, pensamos que son demasiado grandes y tememos lo que puedan decir los demás. Nuestros propios miedos personales también pueden frenarnos. Es increíble que mi hija y yo compartamos este sueño, y estoy dispuesta a emprender este viaje juntas. Aceptar este puesto significa que estoy haciendo historia, y si esta experiencia inspira a otros, me produce auténtica felicidad.

Sus asientos en Galactic 02 se consiguieron mediante un sorteo. Cuéntenos más sobre ello. ¿Le sorprendió saber que viajaría al espacio?

— Nadie sabía de mi interés por ir al espacio, salvo quizá algunas personas que prestaban atención a lo que yo decía. Ni siquiera sabía que mi hija estaba interesada en el espacio hasta que mencioné que había participado en el sorteo y quedé entre los 5 finalistas, teniendo que decidir a quién me llevaba.

La experiencia fue fenomenal, y me quedé completamente atónita cuando me sorprendieron con la noticia de que yo era la ganadora elegida para ir al espacio. Sé cuánto lo desea Ana, así que no se me ocurre mejor persona a la que invitar a acompañarme en esta misión espacial.

Anastatia soñaba con viajar al espacio desde niña. ¿Cómo influyó el viaje espacial en la relación entre ustedes dos?

— El espacio no es algo que hayamos discutido abiertamente como interés, ya que tanto Ana como yo tendemos a mantener algunas cosas en privado, casi como un camino secreto en el que estamos trabajando. Ana siempre ha sentido amor por la ciencia y ha tenido un talento natural para ella, destacando sin esfuerzo. Ya de bebé disfrutaba conmigo viendo programas de ciencia, investigación y descubrimiento en la televisión. La recuerdo viendo tranquilamente programas de cirugía a corazón abierto en la tele desde que tenía menos de un año. La brillantez de Ana siempre ha sido evidente, y sigue siendo increíblemente humilde en sus logros. Por ejemplo, cuando fue homenajeada por el director en el colegio, no montó ningún escándalo ni lo mencionó.

Aunque siempre hemos estado muy unidas, saber que ambas compartimos y viviremos juntas el mismo sueño es algo fenomenal.

Es empresaria y coach de salud y bienestar. ¿Se siente preparada para los retos mentales y físicos de un viaje espacial? ¿Y su hija?

— Como coach de bienestar, he trabajado en la transición de mi mentalidad a lo largo de los años para ser más consciente, positiva y abierta, lo que me permite superar los miedos y romper las limitaciones autoimpuestas. Me he vuelto más asertiva y estoy más dispuesta a correr riesgos, por lo que mi misión diaria es seguir desarrollándome y superar las limitaciones.

Constantemente doy la cara por mí misma, utilizando estas herramientas en mis preparativos. Mi hija también está bien apoyada y enraizada, ya que ha aprendido herramientas de meditación desde la infancia, lo que le ayuda a observar su mente y a hacer cambios positivos.

Una de las herramientas más importantes que he aprendido es a aceptar las emociones difíciles, sabiendo que son pasajeras como las nubes y que pasarán. Estoy agradecida por seguir comprometida con mis prácticas diarias, reconociendo que son herramientas valiosas que pueden beneficiar a cualquier aspecto de la vida. Además, recibo apoyo y formación de Virgin Galactic en el Programa de Preparación, así como de S4H (Space For Humanit) en el CAP.

¿No da un poco de miedo ir al espacio?

— No, no me da ningún miedo. Estoy llena de ilusión y abierta a la experiencia, deseando explorar y encontrarme con el efecto panorámico. Mi objetivo es volver con historias inspiradoras que pueda compartir con los demás, motivándoles a buscar sus propias aventuras y experiencias.

¿Qué espera del viaje espacial?

— Estoy deseando experimentar la tranquilidad y la quietud del universo desde arriba, así como las impresionantes vistas y la ingravidez. Además, me emociona ver la cara de mi hija y ser testigo de cómo lo asimila todo durante el viaje.

La experiencia de los viajes espaciales suele transformar a quienes la viven. ¿Cómo cree que afectará este viaje a sus perspectivas sobre la vida, el universo y nuestro lugar en él?

— Ya veremos lo que ocurre. De momento, me centro en estar presente.

¿Qué consideraría un resultado satisfactorio de este viaje espacial, tanto a nivel personal como en términos de su impacto más amplio en la sociedad?

— Será un éxito cuando se den todas las condiciones para que podamos despegar, tener una experiencia espacial y regresar. Pretendo dejar huella creando un mundo de soñadores que también sean aventureros y vayan más allá de sus propias limitaciones. Nunca es demasiado tarde y nunca se es demasiado viejo. Estoy preparada para tener oportunidades y eso es lo que estoy haciendo al ir al espacio. Sentía que el universo me llamaba. Siempre he amado la vida y quiero ver más de ella y descubrir más.

Ir al espacio no da miedo en absoluto... Mi objetivo es volver con historias inspiradoras que pueda compartir con los demás, motivándoles a buscar sus propias aventuras y experiencias — Keisha Schahaff, la empresaria y coach de salud y bienestar de 46 años de Antigua y Barbuda que podría convertirse en la primera astronauta caribeña del mundo

Datos sobre la misión Galactic 02

La misión, denominada Galactic 02, es el segundo vuelo espacial comercial realizado por la compañía espacial estadounidense Virgin Galactic.

Es el primer programa con clientes de pago a bordo. El precio anunciado para un viaje en el avión cohete ha llegado a alcanzar los 450.000 dólares.

La empresaria y entrenadora de salud y bienestar Keisha Schahaff y su hija Anastatia Mayers ganaron sus asientos durante un sorteo que recaudó 1,7 millones de dólares en subvenciones para Space for Humanity, una organización sin ánimo de lucro centrada en ampliar el acceso al espacio.

La misión Galactic 01 tuvo lugar en junio. Alcanzó una altitud de 85 km.

Se cree que Galactic 02 intentará el mismo camino.

CIFRA

10 de agosto es la fecha en la que está prevista la realización de Galactic 02, el vuelo espacial suborbital tripulado de la nave VSS Unity de clase SpaceShipTwo.