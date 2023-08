Fernando del Rincón ataca a Lasso después de asesinato de Fernando Villavicencio

El asesinato de Fernando Villavicencio provocó un impacto nacional e internacional. La prensa extranjera resaltaron el estado de violencia que vive Ecuador, donde voceros como Fernando del Rincón lanzaron mensajes para ciudadanos y ratificaron que Guillermo Lasso nunca supo como afrontar este problema.

[ El cuerpo de Fernando Villavicencio permanece en Medicina Legal: Lo que se sabe ]

El mexicano, que meses atrás estuvo presente en Quito, se pronunció después de salir de su transmisiones para CNN. Se mostró devastado y calificó que Villavicencio fue un cercano amigo, además que está dolido por lo sucedido la noche de este miércoles 09 de agosto.

Palabras del periodista y presentador

“Estoy saliendo del aire, devastado por el asesinato de mi tocayo Fernando Villavicencio. Alguien a quien conocí en persona, mantuve una buena relación con mi tocayo porque era periodista.

Estoy muy indignado, frustrado, impotente. Tengo muchos amigos en el Ecuador, todos tienen miedo, tienen pánico, todos tienen terror. Con justa razón. Muchos me dicen que se quieren ir del país. No hay cosa más espantosa que temer por tu vida todos los días.

Yo he hablado innumerables veces este tema con el presidente Guillermo Lasso, desde que fue candidato a la presidencia, presidente electo y durante su presidencia. Y nunca, nunca encontró la respuesta y la solución.

Me duele en el alma Ecuador, me duele en el alma lo que está pasando. Me ha dejado descolocado, dolido, vacío, triste. Pero, es que hoy fue Fer pero muchos meses atrás han sido muchos ecuatorianos.

Ojalá, ojalá lejos de la politiquería. Ojalá alguien que venga para el Ecuador tenga los pantalones, el valor y la transparencia que tenía mi tocayo Fernando Villavicencio. Tocayo, te voy a extrañar mucho.

A su familia, mi pésame. Mi solidad toda, mi solidad para sus amigos. Duele mucho Ecuador, mucho”, finalizó.