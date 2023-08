Denisse Molina se pronunció tras el asesinato de Fernando Villavicencio: “Estamos viviendo la época de Pablo Escobar”

Consternada, en shock, sin poder creer lo que muchos aún no terminan de asimilar, el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio fue asesinado la tarde de este miércoles 9 de agosto de 2023. Luego de esta noticia, la periodista Denisse Molina se pronunció por medio de su cuenta de Instagram, para expresar lo que a su juicio la ha dejado impresionada y con muchas ganas de llorar.

“Estaba en un parque con mis hijos, tuve que salirme a sentarme, porque no quiero que me vean así, porque me preguntaron ¿Mamá que pasa? ¿Qué está pasando? Y no sé como explicarles lo que está pasando en nuestro país, en el país que queremos volver, en el país que tenemos tantas ilusiones puestas, con ganas de gritar, con ganas de llorar, en shock de lo que pasa en el Ecuador”, dijo inicialmente la ex presentadora de noticias.

Seguidamente, la periodista no pudo evitar hacer una comparativa de sucesos que para muchos ha saltado a la vista y la cual resaltó; “Con miedo sí, porque es como la película que veíamos de Pablo Escobar cuando se daban estos asesinatos y no pasaba absolutamente nada, lo veíamos tan inalcanzable, pero está ahí en el Ecuador, estamos viviendo la época de Pablo Escobar, en que se asesina a diestra y siniestra, en que se matan candidatos, se matan políticos y no pasa absolutamente nada ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con el Ecuador?”, agregó con la voz quebrantada y un tanto exaltada la ecuatoriana.

Asesinato de Fernando Villavicencio

El candidato a la presidencia de la República recibió varios disparos cuando salía de un mitin político en un colegio ubicado en la Av. Amazonas y Gaspar de Villarroel. Miembros de su organización confirmaron que el aspirante a Carondelet llegó sin signos vitales a una clínica.

El hecho convocó una reunión urgente entre el Presidente Guillermo Lasso, el Gabinete de Seguridad, las autoridades de justicia y del Consejo Nacional Electoral en Carondelet, donde se analizan las decisiones que se tomarán en las próximas horas.