José Luis Perales desmiente la noticia de su fallecimiento, esto fue lo que ha indicado en sus redes sociales

José Luis Perales (Carlos Alvarez/Getty Images for LARAS)

El día de hoy lunes 7 de agosto de 2023, José Luis Perales ha desmentido en sus redes sociales sobre las noticias de su fallecimiento. Según distintos medios internacionales, el artista habría muerto en el transcurso de estas horas. Esto fue lo que informó el cantautor.

CL: ¡Ante los rumores… os mandamos un saludo enorme desde Londres! pic.twitter.com/dKTJUFccok — José Luis Perales (@PeralesOficial) August 7, 2023

Según ha indicado en el video que ha publicado en redes sociales, “Hola amigos, os hablo desde Londres, donde he pasado unos días con mis hijos, con mi mujer y que ya estamos a punto de marcharnos. Pero de repente nos encontramos con que alguien, pues de muy mala idea, pues ha dicho que me he muerto y la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana nos vamos a estar viendo en España”.

“Hasta mañana, un abrazo muy fuerte para todos y gracias a todos los que habéis intentado saber si era verdad, nada que estamos muy bien, se acabó,” fue lo que indicó al finalizar el video.

Así se vivió el último concierto que brindó en Ecuador

Acompañado de una banda de siete músicos en vivo, Perales complació al público que deseaba escuchar al artista. Incluso, tocando solo con acompañamiento de guitarra su tema “Hoy me acordé de ti”, cuya sentimental interpretación provocó una severa ovación, la cual se replicó hasta “Que canten los niños”, la cual comentó que la había realizado para los niños de la Fundación Aldeas Infantiles SOS de algún rincón de Latinoamérica, y con la que terminó la primera parte de esta velada.

José Luis Perales tuvo un gran romance con México y logró despedirse como siempre le gustó, con música. (Foto: Instagram.)

Finalizó aplaudido de pie por todos los asistentes, quienes lanzaron flores al escenario, que fueron recogidas por él para llevarlas hasta su camerino, no sin antes agradecer una última vez al público conmovido por lo que acababan de vivir.

Gracias a las buenas noticias que están circulando acerca del estado de salud de José Luis Perales, se espera que pueda seguir deleitando a sus fans con su música-