Jorge Aníbal Cassis reveló como sucedió el accidente que provocó la muerte de su hijo

El pasado jueves 3 de agosto, Jorge Aníbal Cassis dio a conocer en sus redes sociales el lamentable fallecimiento de su hijo. Pese a que se conocía que era por una accidente de tránsito, no se conocía tantos detalles del suceso. Hace poco en TikTok, el creador de contenido reveló como sucedió todo, mediante una historia.

[ -Lea También: Falleció el hijo de Jorge Aníbal Cassis en Guayaquil: así fue su conmovedora despedida en redes sociales ]

“Lo siento, pero es necesario y lo hago por hijo. El accidente ocurrió en Carolina del Norte, como ya lo dije. Él estaba trabajando. Mi hijo trabajaba en una concesionaria de vehículos de venta de carros y estaba trasladando desde la subasta hasta el patio de carros, porque habían hecho una compra”, inició Cassis.

Asimismo, explicó: “Lastimosamente en una avenida pierde pista, aparentemente. No sabemos todavía, pero según la Policía pudo haber sido un desperfecto del vehículo, un fallo en la corona o se le reventó una llanta y pierde pista... El carro se vira y se estrella contra un negocio... Llegó la hospital inconsciente no hubo nada que hacer...”.

Compañeros del hijo de Jorge Aníbal Cassis realizan colecta tras su fallecimiento. Imagen: captura de pantalla de Instagram de @jorgeanibalcassisoficial

“Fue feo como quedó el carro totalmente destruido, fue algo terrible... Pero mi hijo no iba borracho, mi hijo no se drogaba, como dicen ciertos comentarios de esta red social basura llamada Twitter.... No consumía, estaba trabajando... Era un chico sano. Eran las 19h10 de la noche cuando ocurrió el accidente y el todavía estaba trabajando... Tenía demasiados sueños. (...) Mi hijo era sano”, agregó.

Jorge Aníbal Cassis es un reconocido personaje de las redes sociales quien se ha apoderado del contenido gastronómico, publicando en sus cuentas oficiales recomendaciones para comer en diferentes huecas de la ciudad portuaria.

“Pero hijo de mi vida, te lo juro. TE LO JURO QUE YO VOY A CUMPLIR TUS SUEÑOS, ¡TE LO JURO! TODO LO QUE TÚ QUERIAS SER LO VOY A HACER YO. No me importa lo que me cueste, no me importa realmente nada, pero te voy a honrar la memoria que es lo único que esta maldita vida me deja llena, y que te amo es lo que más recuerdo. Y te voy a hacer orgulloso, para cuando nos veamos nuevamente, me des ese abrazo de siempre. ¡Te amo hijo de mi alma!”, expresó en redes sociales tras el fallecimiento de su hijo.