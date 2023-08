Estados Unidos te ofrece hasta USD 20.000 para que vayas a vivir a esta ciudad, así puedes aplicar

Viajar a Estados Unidos es el sueño de muchos ecuatorianos que desean buscar una mejor estabilidad laboral para sus familias. Atento por qué la Autoridad de Desarrollo Económico de Harmony te ofrece hasta USD 20.000 para que te mudes a este estado y así puedes aplicar a esta oportunidad.

Para aplicar, es necesario llenar este formulario en donde también se encuentran los términos y condiciones para que se otorgue o no el incentivo monetario.

Es obligatorio que el beneficiario cumpla con los impuestos, servicios públicos y trámites de zonificación. Además, aclara que la EDA se reserva el derecho de denegar la solicitud con base al historial del solicitante.

Por último, el programa indica que no tiene límites ni restricciones en cuanto a edad, etnia, ingresos o lugar de residencia, es decir, que todo aquello que este fuera de regla será revisado exhaustivamente por el gobierno local.Si ya te has animado a viajar a Estados Unidos pero no sabes a que ciudad deberías ir, te indicamos los lugares más peligrosos de este país.

Estas son las ciudades que debe evitar el ecuatoriano si quiere viajar a Estados Unidos

Uno de los destinos más elegidos por los ecuatorianos para vacacionar también tiene inseguridad en sus calles. Esto hace que debamos tomar una mayor seguridad sobre el destino que debemos elegir con tal de no sufrir ningún problema y disfrutar de unas merecidas vacaciones. Según Forbes, estas son las 10 ciudades con mayor índice de criminalidad en Estados Unidos:

