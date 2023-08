El conmovedor gesto que harán los compañeros de clase del hijo de Jorge Aníbal Cassis tras su fallecimiento

El hijo de Jorge Aníbal Cassis falleció este jueves 3 de agosto en Guayaquil. Se conoce de manera extraoficial que el deceso se habría producido por un accidente de tránsito. Desde sus redes sociales, el creador de contenido dio la triste noticia y expresó el dolor con sus seguidores. Hace poco y por medio de su Instagram dio a conocer que los compañeros del colegio de su primogénito realizaron un conmovedor gesto.

“Los amigos del cole realizaron un ‘gofundme’ (colecta). El colegio ha acordado entregarle el título de Bachiller a mi hijo y la clase va a viajar a darle el último adiós”, indicó Cassis.

“Lo recolectado será para los gastos generales de Jorge Eduardo”, agregó el influencer que desde sus redes sociales da consejos sobre donde encontrar las mejores huecas de comida en Guayaquil.

Historia de Jorge Aníbal Cassis. Imagen: captura de pantalla de Instagram de @jorgeanibalcassisoficial

Así le dio el último adiós a su hijo

Posterior a que hizo público su dolor, Cassis, en la misma publicación, le dedicó unas últimas palabras a su hijo, a quien juró que no dejará morir su memoria:

“Pero hijo de mi vida, te lo juro. TE LO JURO QUE YO VOY A CUMPLIR TUS SUEÑOS, ¡TE LO JURO! TODO LO QUE TÚ QUERIAS SER LO VOY A HACER YO. No me importa lo que me cueste, no me importa realmente nada, pero te voy a honrar la memoria que es lo único que esta maldita vida me deja llena, y que te amo es lo que más recuerdo. Y te voy a hacer orgulloso, para cuando nos veamos nuevamente, me des ese abrazo de siempre. ¡Te amo hijo de mi alma!”.

Jorge Aníbal Cassis es un reconocido personaje de las redes sociales quien se ha apoderado del contenido gastronómico, publicando en sus cuentas oficiales recomendaciones para comer en diferentes huecas de la ciudad portuaria.