VIDEO: supuesto ovni apareció en una transmisión en vivo y sorprendió a periodistas

Una de las grandes dudas de la humanidad es saber si realmente existe o no vida fuera de este planeta. Por ese motivo una de las declaraciones que más ha conmocionado fueron la de tres exmilitares de los Estados Unidos que, en audiencia, señalaron que fueron testigos de encontrar restos biológicos no humanos al interior de un objeto aéreo no identificados. En ese contexto han aparecido historias de experiencias similares, donde supuestos ovnis han sido captados en diferentes zonas.

[ -Lea También: Inteligencia Artificial de Bard y ChatGPT sorprendidos con la llegada de los extraterrestres ]

Así ocurrió con un equipo de periodistas en Perú, quienes realizaban una transmisión, informando respecto a la actividad volcánica del Ubinas, cuando de pronto, un objeto en el cielo apareció de imprevisto.

Mientras el comunicador daba datos relacionados al volcán ubicado en Arequipa, en el paisaje abierto se pudo ver en el cielo se pudo observar el supuesto ovni.

Esto sorprendió a los televidentes que se informaban por medio del noticiero de Canal Latina. El video del inesperado suceso fue difundido en las redes sociales.

En las diferentes plataformas se viralizó y abrió un océano de especulaciones, donde las y los ciudadanos aseguraron de una posible actividad extraterrestre en esta zona del país sudamericano.

Sobre el supuesto ovni

El objeto que fue observado en el cielo es blanco y por algunas extraña razón aparece y desaparece sin explicación alguna. Para varios usuarios eso fue una explicación irrefutable de que existe vida inteligente afuera del planeta Tierra.

Sin embargo, para otros esto tiene una explicación “racional”, debido a que muchos señalaron que se trataba de un dron. Asimismo, otros señalaban que se trataba de una edición que fue planificada para crear este tipo de especulaciones en la gente. Pese a ello, lo que sigue en pie y firme es lo señalado por los exuniformados norteamericanos, quienes dieron fuertes aseveraciones sobre el tema que sigue creando un océanos de dudas.