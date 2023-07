Se tratan de Liliana Macea Beltrán y su compañero sentimental, Alcides Vega, donde su final fue un aparatoso accidente de tránsito registrado el 23 de julio en Colombia. La mujer de 23 años iba en la parrilla de la moto conducida por su novio. En el trayecto, ella comenzó a grabar un romántico video.

“Ven acá mi amor, ¿tú me quieres? Te amo mi amor, mentiroso de mierda, ahorita te encontré mirando a una vieja y casi te mato, ¿qué, no te acuerdas?”, hablaba la mujer entre risas.

La trágica historia de una mujer que murió en accidente en moto tras grabar video romántico (Captura de pantalla)

La pareja avanzaba su recorrido y en el camino la mujer iba grabando el paisaje donde luego vuelve a enfocarse para darse un tierno beso con su amado. “¿Tú me amas a mí?”, pregunta el hombre a la joven, a lo que ella responde jocosamente: " Yo te amo , pero es que me tú me haces unas cosas”, se escucha en el video que pretendían postearlo en redes sociales.

Posteriormente, Macea Beltrán le susurra algo al oído, el hombre voltea a mirarla, y acto seguido, pierde el control de su vehículo e impacta con un puente, que está sobre la vía.

Tras el choque, la joven cayó al fondo del lugar. " ¡Se cayó Liliana, se mató Liliana, se mató! Ella vino grabando y se cayó (…) Mi amor, mi reina, yo te amo. Por qué Dios mío, me quitas lo que más quiero”, exclamó angustiado Alcides Vega.

Liliana Macea Beltrán, llevaba un año de relación su pareja sentimental y deja en la orfandad a su hija de 8 años con quien tuvo con otra persona.

El día del trágico accidente, los acompañaba una pareja amiga, que también se movilizaban en motocicleta. Intentaron auxiliar a la joven, pero dada la gravedad de las heridas, tardaron en el lugar de los hechos.

“Nosotros íbamos de paseo para la casa del papá de Liliana que vive en Rabo Largo, zona rural de Agustín Codazzi. Cuando escuchamos los gritos, nos acercamos para auxiliarlos. La escena fue impresionante, ella tenía múltiples heridas”, comentó Andreina Maldonado Quintero, joven que acompañaba a la pareja.