Agustín Intriago: Excelente alcalde, padre, esposo e hijo, así se llevaba con su madre, Ruthy Quijano

Agustín Intriago sin duda alguna será una persona que quedará para el recuerdo, para la historia, no solo de Manta y sus ciudadanos, sino también para muchas de las personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo, en especial para su familia. El alcalde que sufrió un atentado armado en el que perdió la vida, demostró ser un excelente ser humano, tanto en lo profesional como en lo personal.

Recientemente, una filmación en la que se puede ver a Agustín Intriago dedicándole unas emotivas palabras a su madre, Ruthy Quijano, se ha viralizado en las redes sociales, el alcalde de Manta sostenía un fuerte vínculo y relación cercana con su progenitora, a quien tal como se puede ver en el video, se tomó un momento para reconocerle su esfuerzo y sus sacrificios como madre.

“Quiero aprovechar para decir algo que tengo en mi corazón y no quiero que sea tarde para decírtelo, pero a veces en la vida no nos damos cuenta de las cosas, o no la valoramos hasta que las vemos en otros, en las experiencias de otros, en la vida de otros (...) Recuerdo muchas cosas de niño, cuando me llevabas a la universidad, cuando vivíamos en la finca y todo, tus lecciones, muchas cosas lindas”, son algunas de las palabras que el fallecido alcalde dispuso para su madre en aquel momento, en el que también hizo un contraste y reconoció la labor de su esposa.

“Realmente yo quiero agradecerte por todo lo que hiciste por mí, no solamente por lo que recuerdo sino por lo que no recuerdo, y porque sé que te costó mucho tenerme, tratamientos médicos y luego de eso lo mucho que me cuidaste sin yo saberlo”, agrego el alcalde de Manta hace algunos meses.

¿Quién era Agustín Intriago?

Agustín Intriago Quijano nació el 20 de enero de 1985. Era abogado con una Maestría en Comercio y Finanzas Internacionales, y un Diplomado en Formación por Competencias.

Fue elegido Alcalde para los años 2019 – 2023 y reelegido hasta 2027, en la lista de la Revolución Ciudadana.