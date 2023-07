Caso Aerovía: Pidieron la renuncia al joven del video y la chica recibe mensajes acosadores

Hace algunas semanas se viralizó el video de un pareja teniendo relaciones sexuales en una de las cabinas de la Aerovía de Guayaquil. Las imágenes circularon en todas las redes sociales y generaron miles de reacciones, pero también graves repercusiones para los protagonistas que tomarán acciones legales contra la empresa y la persona que filtro el video.

[ Caso aerovía: Los años de prisión por difundir un video íntimo sin autorización ]

El abogado Pavlov Rodríguez será quien estará al frente de la demanda. “Este hecho ha dañado gravemente los derechos de mis clientes, tomamos la decisión de activar la justicia para poder llevar a la cárcel a los responsables”, dijo la defensa de la pareja en un video de TikTok.

Pavlov mencionó que ellos son una pareja estable hace un año, acabando con los rumores que circulan en redes sociales. Sin embargo, los daños causados a “Carlos y “Tatiana” han sido irreparables. Carlos fue obligado a poner la renuncia en su empresa donde trabajaba como guardia de seguridad. De acuerdo al abogado, le dijeron que si no firmaba la renuncia en ese momento llamaban a la Policía para que sea detenido.

“Carlos era el único sustento de su hogar. No solamente mantenía a su esposa, sino a sus tres hermanas menores y a su madre. Además ,pagaba el estudio de todas ellas”, dijo Rodríguez.

Por otra parte, “Tatiana” ha recibido acoso sexual de ls personas que la reconocieron: sus vecinos, conocidos, amigos y centenares de internautas que hasta le ofrecen dinero por servicios sexuales.

“Mi situación actual es grave, he tenido que suspender mis actividades académicas, no puedo salir a la calle, hay hombres que me identifican, me faltan al respeto. Tuve que renunciar a un trabajo que conseguí hace pocas semanas”, dijo entre lágrimas confesando que tampoco puede dormir porque tiene ansiedad y depresión.

El joven confesó que también padece una enfermedad muy grave detectada desde octubre de 2022 y planificaba operarse, pero al quedarse sin empleo su salud está en riesgo.