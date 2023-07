Video muestra a la supuesta chica de la Aerovía de Guayaquil explicando lo sucedido

Después de varios días, la joven que “protagonizó” el video explícito en el Aerovía de Guayaquil aparentemente se habría pronunciado al respecto sobre lo que ocurrió y como tuvo que lidiar con las reacciones en redes sociales.

Según la información que ha podido recolectar el medio “Extra”, la chica habría expresado en su cuenta de TikTok como se siente y por qué supuestamente lo hizo.

La joven de 18 años la cual aparetenemente proviene de la provincia de Manabí, solicitó que ya no difundan el video y que no la sigan difamando. “Necesito de su apoyo, ya no se puede ser libre de expresión. No tenían que difamarme”, indicó en uno de sus vídeos de esta red social.

En otro video comentó que tuvo que borrar su redes sociales, “pero luego me llené de fuerza y mucho valor de que no hay que darse por vencido porque hoy me pasó a mí y mañana quién sabe a quién. A las personas que tacharon de manera irresponsable mi imagen tendrán que rendir cuentas a las leyes e ir a juicios penales e incluso a la cooperativa. A ustedes, mis seguidores, gracias por el apoyo”.

Aerovía

La joven recibió un apoyo total en redes ante el acoso que estaba recibiendo. Aunque, muchos se preguntan la condena a la que se enfrentarán los trabajadores que difundieron el video.

Por el momento no se tiene certeza de quién se habría encontrado en el interior del aerovía, aunque en redes sociales se ha viralizado una gran cantidad de imágenes en donde supuestamente circula la información de los dos jóvenes lo cuales tuvieron que borrar sus redes sociales ante la gran cantidad de mensajes que estaban apareciendo.

Los años de prisión por difundir un video íntimo sin autorización

En redes sociales circuló un video de una pareja teniendo relaciones sexuales en una cabina de la aerovía en Guayaquil. Se trata de las imágenes de la cámara de seguridad que fueron difundidas masivamente, evidentemente sin autorización.

El operador del sistema de la Aerovía emitió un comunicado rechazando este hecho y la difusión del video. Además, anunció el despido del personal involucrado.

“Como responsables de la operación del sistema, de manera inmediata se activaron todos los protocolos internos y se tomaron las medidas administrativas contra el personal involucrado, que ya no forma parte del consorcio a raíz del incidente”, señaló la entidad.

El delito de violación a la intimidad está tipificado en el artículo 178 del COIP y se sanciona con una pena privativa de libertad de uno a tres años.