Quito: Depurarán uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT)

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció que dará inicio a un proceso de depuración de agentes corruptos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Dijo que no tolerarán estos actos y pidió a la ciudadanía que denuncien.

Durante suy programa Frecuencia Quiteña que realiza todos los lunes dijo: “Con mano dura vamos a depurar a los agentes corruptos de la AMT (Agencia Metropolitana de Tránsito)”.

Esto, ya que se han vuelto virales muchos casos de corrupción donde se ha podido evidenciar a los agentes de tránsito pedir coimas. Ante eso, pidió el apoyo de la ciudadanía para que seguir con todos los procesos legales y que no quite la misma porque no se realiza el proceso de desvinculación.

“Si el ciudadano, en la mitad del proceso, retira la denuncia, el funcionario continúa. Si el proceso de desvinculación no se hace bien, un juez obliga a retornarlo a la institución”, añadió.

Agentes de la ATM usarán bodycams para los procedimientos

El alcalde de la ciudad también mencionó que es necesaria una gestión inteligente del tránsito y reprogramar los semáforos ya que no se ha hecho por 11 años. Solo el 70% están conectados a un solo sistema inteligente.

Enfatizó que se debe ubicar cámaras en los semáforos capaces de leer las placas de los vehículos, así como obtener la llamada tercera placa (chip que cobra el peaje al pasar por los portales lectores), para tener un mejor registro de los autos.

También refirió que, próximamente, los agentes contarán con bodycams, cámaras en las vestimentas que graban todo el procedimiento.