Intento de secuestro a dos estudiantes en el sur de Quito, un hombre les ofreció un PlayStation

Las cámaras de video vigilancia captaron un intento de secuestro a dos estudiantes en el sector de la Mena 2, en el sur de Quito. En las imágenes se ve que están con uniforme de colegio y hablando con un hombre. Lo que se conoce es que al salir de su institución educativa, un hombre se les acercó con engaños.

Un padre de familia dijo a Teleamazonas que en el transcurso del camino, el sujeto de unos 45 años, aproximadamente, les pidió ayuda para contar unas cajas de PlayStation y si lo hacían, les regalaba uno con 15 dólares y por su inocencia, los muchachos accedieron.

Afortunadamente, uno de los padres pasó por el lugar y alcanzó a ver a su hijo para pedirle que suba al vehículo.

“Ese rato del miedo que lo iba a castigar no me dice, metros más arriba me cuenta y me regreso a verle al otro compañero y lo logro encontrar”, contó al citado medio.

Por más que buscaron, no lograron dar con el paradero del sospechoso hombre. Según el padre de uno de los jóvenes, un vehículo lo estaba esperando. Los padres intentaron poner la denuncia en la Fiscalía, pero dicen que no sería posible porque no se conoce el nombre, ni se consumó el delito.

Una de las moradoras del sector también contó que tres hombres intentaron secuestrar a su hija y llevársela en un auto. Afortunadamente, el delito no fue posible con la ayuda de los vecinos y un taxista que pasaba por el lugar.

Datos sobre los secuestros en Ecuador

De acuerdo a un reportaje elaborado por la agencia AFP, entre enero y mayo de 2023, las denuncias por secuestros en el país se triplicaron, con 189 casos frente a 60 en el mismo periodo de 2022, aunque expertos señalan subregistro.