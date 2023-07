Indignación en redes contra hombre que obligó a su perro a correr al lado de su carro en movimiento en Colombia

Crece la indignación en redes debido a un video que se viralizó en donde se puede observar a un sujeto obligando a su perro a correr a su lado mientras el carro esta en movimiento, poniendo en riesgo la vida del animal. Este suceso ocurriría en Bogota, Colombia.

#Viral | En video se captó el momento en que una persona baja de su vehículo a un perro, en plena vía de Bogotá, para que camine y haga sus necesidades mientras el carro se encuentra en movimiento. pic.twitter.com/988qwfbpnW — Pereira Último Minuto (@MINUTOPEREIRA) July 11, 2023

La grabación se hizo viral en redes el 9 de julio y generó una gran indignación entre decenas de ciudadanos, los cuáles consideraron el acto como un maltrato hacia el animal. Inclusive, una mujer que se encontraba en la zona, intentó, sin éxito, tomar la correa del perrito para hacer que se detenga.

El 11 de julio, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en coordinación con la Policía Ambiental, intervinieron el hogar del dueño del can, cuyo nombre sería “Copito”, con tal de determinar si el sujeto cumplía con las normativa vigente de cuidado animal.

El equipo Escuadrón Anticrueldad determinó que el can, de raza Samoyedo y tenía dos años de edad, “presenta una condición corporal adecuada, cuenta con agua y comida a voluntad”. Las autoridades indicaron que el “tenedor presenta los soportes de su historia clínica con exámenes de sangre en rango, además de una zona de permanencia limpia”.

¿Qué pasó con el dueño?

El dueño no fue detenido ni se le imputó un cargo. En cambio, se determinó que iba a tener que acudir a charlas pedagógicas sobre buen cuidado de mascotas, presentar reportes actualizados del cuidado veterinario de Copito y mantener el área en el que vive limpia y protegida de la lluvia y sol.

“Quiero reconocer que tomé una decisión errónea frente al transporte equivocado de mi perro, el domingo 9 de julio, dado que estaba en una situación de estrés y presión que no me permitía tomar decisiones claras. Reitero el compromiso de darle un seguimiento a los compromisos que me dejan los médicos veterinarios de la institución y darle cumplimiento”, publicó el hombre posteriormente.

La reacción de los internautas hacia la resolución de IDPYBA fue negativa. Cientos de comentarios en rechazo al hecho se acumularon en secciones de comentarios de medios locales que replicaban la noticia. Muchos de ellos señalaban que el hombre habría gozado de impunidad a pesar de haber sido grabado.