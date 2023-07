Este bolso microscópico lleva la tendencia de los mini bolsos al siguiente nivel

Desde hace algún tiempo, los mini bolsos son accesorios de moda que acompañan a los conjuntos femeninos. Y MSCHF, el colectivo artístico estadounidense con sede en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, decidió lanzar un bolso microscópico. Es tan pequeño que apenas supera el tamaño de una miga. La creación está hecha de resina de fotopolímero y mide 657 por 222 por 700 micrómetros (0.657 por 0.222 por 0.7 milímetros).

“Hay bolsos grandes, bolsos normales y bolsos pequeños, pero ésta es la última palabra en miniaturización de bolsos”. — MSCHF.

Subasta

El bolso en miniatura, que sigue el modelo del bolso OnTheGo con monograma de Louis Vuitton (aunque Mschf no obtuvo permiso de la casa francesa, por lo que no se trata de una colaboración oficial), se vendió recientemente por más de 63.000 dólares en la subasta Just Phriends, organizada por Joopiter, la casa de subastas de Pharrell Williams.

$63,750

es el precio al que se vendió en subasta el bolso Microscopic.