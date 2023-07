El creador y los productores de ‘The Afterparty’ se adentran en la segunda temporada de esta comedia de intriga

The Afterparty

Si seguiste la primera temporada de “The Afterparty” en Apple TV+, es probable que te atrajera la forma única de contar una historia en esta comedia de intriga. Básicamente, la serie gira en torno al asesinato de una estrella del rock (interpretada por Dave Franco) y, cuando una detective (Tiffany Haddish) llega al lugar de los hechos, intenta recordar la noche a través de una serie de entrevistas con cada personaje para averiguar qué ocurrió.

Y es a través de esas conversaciones que la trama realmente despega con cada persona recordando su versión de los hechos de manera diferente, y a través de diferentes géneros. Está Aniq (Sam Richardson), cuyo encuentro con Zoe (Zoë Chao) se desarrolla como una comedia romántica, mientras que la versión de Zoe es un recuerdo animado. Y a través de otros personajes, vemos cómo se desarrolla la velada desde el punto de vista de un thriller de suspense, una trama de acción a gran velocidad, un recuerdo musical e incluso una historia de academia de policía.

En la segunda temporada de la serie, que acaba de estrenarse en el servicio de STREAMING, el público se ve de nuevo inmerso en otro misterio, esta vez siguiendo a Aniq y Zoe a la boda de la hermana de Zoe, donde Aniq conoce por fin a su familia por primera vez. Cuando el novio es asesinado, surgen preguntas y la detective Danner interpretada por Tiffany Haddish es llamada una vez más a la escena para realizar entrevistas, cada una con su propia perspectiva de género.

Lo que se ha ampliado para la segunda temporada de la serie es el mundo, o así es como lo ven el creador de la serie, Chris Miller, y los productores ejecutivos Phil Lord y Anthony King.

“En la primera temporada, nunca salimos realmente de esa noche en la narración y en la segunda, ya estamos contando la historia de un fin de semana en lugar de sólo una noche. Y luego las historias de la gente nos dieron un montón de historias de fondo. A veces años en el pasado o cuando eran niños, incluso. Lo tomamos y lo utilizamos”, dice King.

El guionista y productor también señaló que las expansiones de la historia de fondo dan al público más profundidad en lo que estos personajes son, con cada episodio realmente permitiendo a una persona contar su historia desde su punto de vista.

“Así que abrazar eso y ser capaces de hacer algo más con ello nos pareció natural”, añadió.

En la segunda temporada de “The Afterparty”, Grace (Poppy Liu), la hermana de Zoe, se casará con Edgar (Zach Woods). El fin de semana ceremonial está previsto en la finca de la adinerada familia de Edgar y pronto conocemos a su hermana Hannah (Anna Konkle) y a su madre, Isabel (Elizabeth Perkins), además del padre de Zoe, Feng (Ken Jeong) y su madre, Vivian (Vivian Wu).

Otros invitados a la boda son el ansioso ex novio de Grace, Travis (Paul Walter Hauser), el ambicioso y misterioso tío Ulysses (John Cho), además del aparentemente suave socio de negocios de Edgar, Sebastian (Jack Whitehall.)

“Creo que otra cosa que es única en este programa es que, cuando piensas en tantos de estos misterios de asesinato, como ‘Colombo’ o cualquiera de las historias de Agatha Christie sobre Poirot, donde un personaje recurrente es el detective, que te hace palpitar el corazón y que te importe lo que le suceda. Queríamos enfocarnos en eso.” — Anthony King, productor ejecutivo.

Los géneros parecen haberse vuelto más detallados, y eso se debe en gran parte a la expansión de la historia.

“La principal lección (de la primera temporada) es que el público fue allí de maneras que quizá no esperábamos. Abrazaron los diferentes géneros y disfrutaron sorprendiéndose en cada episodio, pero también participaron realmente en el misterio”, explica Phil Lord.

Chris Miller añade: “Lo que acabamos haciendo es inclinarnos más hacia lo que hacía única a la serie y llevamos los géneros aún más lejos. No creo que hubiéramos ido tan lejos como para hacer un argumento tipo Jane Austen en la primera temporada, donde todo el mundo lleva trajes de época, porque parecía que eso estaba más allá de la realidad de la serie. Pero el hecho de que todo el mundo estuviera de acuerdo y apreciara ese aspecto nos dio confianza para ir más allá y divertirnos más con los estilos cinematográficos que utilizábamos para contar cada perspectiva individual de la historia”.

La segunda temporada de “The Afterparty” se abre con una secuela del episodio romántico de Aniq en la primera temporada, y él quiere causar una buena impresión a la familia de Zoe. Y como toda buena película del género, la cosa no sale según lo planeado; pero prepara la historia para un montón de giros y sorpresas que sucederán a lo largo del fin de semana de la boda.

“Zoe y Aniq son realmente el corazón de la serie”, dice King. “Creo que otra cosa que es única en este programa es que, cuando piensas en tantos de estos misterios de asesinato, como ‘Colombo’ o cualquiera de las historias de Agatha Christie sobre Poirot, donde un personaje recurrente es el detective, que te hace palpitar el corazón y que te importe lo que le suceda. Queríamos enfocarnos en eso”.

Y como es de imaginar, al conseguir construir ese romance en otra temporada con otro asesinato (que no ha perdido su ironía en el razonador lógico que es Aniq), las mentes detrás de la elaboración de este misterio para la segunda temporada disfrutaron sumergiéndose una vez más en narraciones cinematográficas muy diferentes.

“Disfruté mucho con el cine negro porque era muy específico”, dice Miller. “Había diálogos muy específicos que en boca de cualquiera que no fuera Paul Walter Houser sonarían ridículos. Y poder hacer algo así fue como un sueño hecho realidad. Pero todos ellos son realmente divertidos”.

“El aspecto de tres bandas en technicolor de Hitchcock fue todo un reto”, recuerda Lord.

“Y recuerdo que me preocupaba mucho saber si seríamos capaces de llevar a cabo lo de Jane Austen. Porque podría ocurrir que la gente vestida de época se sintiera rígida o pareciera un sketch de SNL”, concluye King. “Pero Anu Valia la dirigió e hizo un trabajo increíble al captar no sólo la época, sino también la energía de las películas de Jane Austen. Recuerdo el primer día en el plató, cuando vi la primera escena que rodó y pensé: oh, esto va a funcionar”.

Disfruta de los nuevos episodios de la segunda temporada de “The Afterparty” en Apple TV+.