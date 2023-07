Alcalde de Guayaquil: “No desnudos, desmanes ni burlas a religión” en desfile del Orgullo

El desfile del Orgullo en la ciudad de Guayaquil podrá recorrer este sábado el centro de la urbe como tradicionalmente ha hecho después de que un juez ordenara al alcalde conceder los permisos y que este accediera con la condición de que no haya desnudos, desmanes ni burlas a cualquier religión.

Así lo solicitó el alcalde, Aquiles Álvarez, en una rueda de prensa junto a la activista Diane Rodríguez en representación de los colectivos y asociaciones que organizan el desfile del Orgullo en Guayaquil, previsto para este sábado a las 16:00.

”Hemos venido conversando con Diane como representante de algunos grupos y de ambos lados hemos llegado a un acuerdo, entendiendo que el Municipio de Guayaquil quiere que prime el orden en la ciudad”, dijo el alcalde en declaraciones difundidas por un comunicado del Municipio de Guayaquil.

Mes del orgullo LGBTIQ+ Foto: FreePik

Álvarez explicó que la marcha se realizará en el centro de la ciudad desde las 16:00 hasta las 18:30 y que para el festival posterior el Municipio ha propuesto tres opciones: el Centro de Convenciones, el Malecón del Salado o la Plaza Guayarte.

A cambio, los organizadores “van a hacer campañas para que prime el orden y buscar que menores de edad no vayan al desfile”, indicó el alcalde.

”La única forma que estén menores de edad es que estén con sus padres de familia que validen la presencia de ellos. No desmanes, no desnudos y no burlas a ningún tipo de religión”, remarcó.

Por su parte, Rodríguez afirmó que lo que buscan las personas del colectivo LGTBIQ+ es precisamente “construir consensos que permitan caminar adelante dentro de una sociedad como es la guayaquileña”.

”Nuestra intención ha sido eso, estar conectados y convivir todos, todas y todos, sin que haya malos entendidos”, añadió.

De esta forma se zanjó la polémica que comenzó cuando el Municipio de Guayaquil no otorgó los permisos para desfilar por el centro de la ciudad bajo el argumento de que no podía permitir que el centro de la urbe quedara bloqueado durante largas horas y afectar a los habitantes de esa zona.

En su lugar, el alcalde Álvarez, que fue electo en febrero pasado por el partido Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa (2007-2017), proponía que se hiciera en el Parque Samanes, una zona muy amplia y abierta en el norte de la ciudad.

Sin embargo, un juez acogió la demanda presentada por los organizadores y ordenó a las autoridades municipales facilitar la celebración del desfile en el centro de la urbe, en las mismas condiciones que en años anteriores.

Además de en Guayaquil, también habrá un desfile del Orgullo en Quito, la capital de Ecuador, que comenzará a las 15:00 hora local (22:00) y recorrerá parte del centro de la ciudad.