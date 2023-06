Líder del grupo Wagner inicia rebelión contra el mando militar ruso

El jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin, anunció que su ejército privado cruzó la frontera rusa y está entrando en la región de Rostov, en el sur del país, tras declararse en rebeldía contra el Ministerio de Defensa de Rusia.

“Hemos cruzado la frontera estatal en todos los lugares. Los guardafronteras salían y abrazaban a nuestros combatientes. Ahora entramos a Rostov”, afirmó en un audio publicado en su canal de Telegram.

Según el jefe de Wagner, “las unidades del Ministerio de Defensa, o mejor dicho, los reclutas que lanzaron a cortarnos el paso, se hicieron a un lado”.

🔴 #AHORA | Vehículos militares rodean el Ministerio de Defensa de Rusia, en Moscú, ante las amenazas de una ofensiva del Grupo Wagner.pic.twitter.com/eTTWg3S84I — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 23, 2023

“No combatimos contra niños, no matamos niños. (El ministro de Defensa ruso, Serguéi) Shoigú es el que mata niños, lanza soldados no preparados, incluyendo reclutas, a la guerra”, dijo.

🚨 | Lo que está sucediendo en Rusia pudiera ser decisivo.



¿Quién es Yevgueni Prigozhin y por qué su grupo Wagner es tan poderoso?



Prigozhin es un oligarca ruso que logró convertirse en uno de los principales hombres de confianza de Putin. La oposición en Rusia lo llama "el… pic.twitter.com/3Kes3tB1TI — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) June 23, 2023

Según el jefe de Wagner, el Ministerio de Defensa envió a detener su avance a “muchachos de 18 años, que podrían ser nuestros hijos o nietos”.”Por eso, estos muchachos van a vivir y regresarán con sus madres”, agregó.

🇷🇺 | ÚLTIMA HORA: La Unidad Especial de Respuesta Rápida de Rusia (SOBR) estaría en camino a Belgorod para arrestar o matar a Yevgeny Prigozhin, líder del Grupo Wagner, debido a una "rebelión armada". La situación en Rusia está fuera de control. pic.twitter.com/H2xsQnr8cs — Última Hora Noticias (@UltimaHoraNo) June 23, 2023

“Solo combatimos contra profesionales, pero si alguien nos para en el camino, lo aniquilaremos. Extendemos la mano a todos, no nos escupan la mano.

Seguimos adelante, seguimos hasta el fin”, sentenció. Prigozhin respondió a las llamadas del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, antiguo KGB) a arrestarlo, al señalar que cuenta con “hermandad, justicia, honor, vergüenza”.”Ustedes no tienen estos sentimientos, y por eso no pueden comprender más que la traición”, concluyó.