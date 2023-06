“Con mi casa no tenían que haberse metido”: alias ‘La Pastora’ envío mensaje luego de que su inmueble sea quemado en el Comité del Pueblo

Hechos violentos se vivieron en la parroquia Comité del Pueblo, ubicada al norte de Quito, el domingo 18 de junio. Moradores del sector se enfrentaron contra un grupo de delincuentes. Además, como represalia también incendiaron varios inmuebles. Uno de ellos pertenecería a Nelly Pastora Mina Anangonó, alias ‘La Pastora’. Según la Policía Nacional, es la cabecilla de una banda delictiva en esta zona de la capital.

Posterior a que se suscitaron los hechos, ‘La Pastora’ fue entrevista por varios medios de comunicación y canales digitales. En uno de ellos le preguntaron si es que existirá represalia, debido a que su casa fue incendiada, a lo que la mujer respondió:

“Estoy ofendida señor. (...) Si quiero que me paguen mis cosas por las vías buenas, o sino voy a tomar una medida para explosionar unos tanques de gas... Morimos todos... Porque con mi casa porque haberse metido”.

De igual manera, aseguró: “a mi no me interesa lo que diga la policía... Le voy a llevar... Le voy a esto... No me interesa ya”.

Victor Herrera, comandante general del Distrito Metropolitano de Quito, confirmó a NotiMundo que los enfrentamientos en el Comité del Pueblo se dieron luego de que moradores del barrio arrojaran bombas molotov hacia la vivienda de Nelly Pastora Mina Anangonó, alias ‘La Pastora’.

El gendarme aseguró que ‘La Pastora’ ha sido detenida por varias ocasiones pero vuelve a salir para delinquir.

Según la Policía, la mujer estaría a la cabeza de una organización criminal dedicada al microtráfico, y a pesar de haber sido detenida en ocasiones anteriores, ha recuperado su libertad.

“A las 19:40 recibimos una alerta de un evento en el Comité del Pueblo, donde existe el domicilio de una organización delictiva denominada ‘La Pastora’, liderada por Nelly Mina Anangonó. En el mismo sitio tuvimos 2 muertes violentas en 2022″, aseguró Herrera.

De igual manera, agregó: “A pesar de las actuaciones de la Policia, ‘La Pastora’ ha salido en libertad. La ciudadanía, cansada del microtráfico, lanzó bombas molotov contra este inmueble. Ciudadanos al interior del domicilio estaban disparando”.