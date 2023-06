¿Shakira curaría el ‘corazón partío’ de Alejandro Sanz? La verdad de su relación con Hamilton

Antes de que se confirmara el inicio de la relación entre Shakira y Lewis Hamilton por la revista People, un rumor comenzó a esparcirse, en el que se decía que en realidad la colombiana tenía un interés amoroso por un músico cercano a su entorno, luego de esto, poco se dijo.

Eso sí, continuaron relacionándola con los deportistas, Jimmy Butler, perteneciente al equipo de los Miami Heat, y con el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, con quien tuvo algunas citas tanto en Barcelona como en Miami acompañada de su inseparable hermano Tonino.

Shakira David Ramos/Getty Images (David Ramos/Getty Images)

Desde su mudanza a Miami a principios de abril, Shakira comenzó una nueva vida lejos del tumulto de Barcelona tras dar a conocer su separación con Gerard Piqué, tras poco más de una década juntos, donde los rumores de una crisis en su relación ya resonaban años antes de conocer a la nueva pareja del ex defensa del Barça, Clara Chía Martí.

¿Es falsa? La teoría detrás de la relación de Shakira con Lewis Hamilton

Shakira no ha dejado de acumular éxitos y actualmente está estrenando su nueva campaña junto a Sabritas, ‘Disfrutar está Primero’ donde la colombiana huye a toda velocidad arriba de un camper para gozar de su descanso.

Pero su vida amorosa es la que no se ha podido dar un descanso, pues, mientras se sigue hablando de su relación con Gerard Piqué, medios siguen relacionándola con cada galán con el que es vista, pues hace no mucho, también se habló de las supuestas intenciones que tendría Tom Cruise con la colombiana luego de verlos platicando durante el Gran Premio de Miami.

Les presento el #COMERCIAL que hizo #Shakira con #Sabritas y que tuve la oportunidad de estar dentro del set 🎥📸 se grabó en #Barcelona ¿Qué les parece? @shakira 🔥😍 pic.twitter.com/tSsLRVpi21 — Violeta Moreno (@VioletMoreno) June 14, 2023

Son los medios sudamericanos, los que no han dejado de asegurar que, en realidad, el músico que se habría robado el amor de Shakira, sería nada más y nada menos que Alejandro Sanz, alguien que, en su momento, despertó sospechas de romance, tras participar juntos en ‘La Tortura’ y ‘Te lo Agradezco pero No’ a principios del 2000.

Posteriormente, se viralizó un video en el que se les ve a los cantantes ‘coquetear’ en un video, detrás de cámaras de la segunda canción que grabaron juntos. Pero la relación nunca se hizo oficial, quedando solo la esperanza del publico por verlos juntos.

Shakira y Alejandro Sanz es la verdadera relación de la que todos deberían hablar

Fue el programa ‘Socialité' el que habría destapado la verdad de la relación entre Shakira y Lewis Hamilton comentando que la colombiana en realidad estaba enamorada de otra persona, refiriéndose a Alejandro Sanz.

Estos rumores se despertaron luego de que Shakira diera a conocer los primeros versos de su tema ‘Copa Vacía’ junto a Manuel Turizo, mismo tema que vendría incluido en su nuevo disco que se espera salga en septiembre. Y es que, se dice que este tema no estaría dedicado a Piqué, sino a otro español, Alejandro Sanz, todo esto tras hacer un análisis del tema donde menciona: “Andaba sola y te busqué para que me tortures. Ya lo sé. Era una trampa y volví a caer. Andaba sola y te busqué” y añadió: “Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me estás fascinando, mejor no sigo”.

Alejandro Sanz / Shakira Instagram: @shakira

La oración que despertó las alarmas fue ‘Te busqué para que me tortures’, pues ocupó la misma palabra que su famoso tema ‘La Tortura’ junto Alejandro Sanz. Además, la posibilidad de una relación entre ellos se ‘alineó’ pues hace unas semanas, se anunció su separación con Rachel Valdés.