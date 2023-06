“Tienen que estar bien informados”: Lo que le dijo la esposa de Lucio Gutiérrez a presentadores durante el corte

“Tienen que estar bien informados”, se escucha decir a Ximena Bohórquez, esposa del expresidente Lucio Gutiérrez, durante un corte tras una entrevista en el programa “Los Irreverentes” al también excandidato presidencial.

Luego, la presentadora contó lo que sucedió y a su criterio, la exprimera dama tuvo una actitud fuera de lugar.

“Cuando estábamos acabando la entrevista, la esposa de Lucio Gutiérrez nos empezó a increpar. Y yo sí estaba preparada porque, de hecho, en la entrevista en 2021, cuando era candidato presidencial, ella se acercó con el mismo argumento que estamos equivocados, que como periodistas debemos investigar, no preguntar ese tipo de cosas, sobre cómo fueron destituidos. Le mencionamos el tema de la Corte Interamericana y dijo que la Corte estaba vendida. En esa ocasión me dijo algo similar a lo que dijo ahorita (...) A mí sí me hacen ruido ese tipo de prácticas, eso demuestra que esa señora, quien no es parte del panel, venga a decirnos cómo hacer nuestro trabajo. Me parece fuera de lugar y demuestra la poca tolerancia”.

Finalizó diciendo que ella quiere quedarse con su versión es su esposa y que lo defienda, pero sin cuestionar a labor periodística.

Por su parte Lucio Gutiérrez se despedía de los presentadores tras terminar la entrevista.

Durante la entrevista, Lucio Gutiérrez mencionó que se debería sancionar drásticamente y con cadena perpetua a los “políticos ladrones”.