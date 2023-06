La espeluznante historia de la novia fantasma que obliga a casarse a los trabajadores de una fábrica

Esto ocurre en Oruro, ciudad de Bolivia. Una novia fantasma se les presenta a los trabajadores de una fábrica, donde les da el plazo de un año para contraer matrimonio, sino tendrán consecuencias. El castigo por no hacerlo sería perder la vida en los brazos de este ente, que tiene una figura amorfa y su nombre es igual al de una leyenda urbana.

La conocen como la novia fantasma de Huari y quienes cumplen labores en este establecimiento que se dedica al abastecimiento de cerveza, aseguran que aún siente miedo, por la experiencia de haberla visto.

“La señora que lleva años trabajando acá, me acuerdo, me dijo es la novia de Huari que se te ha aparecido y que si no me casaba me iba a morir dentro de un año”, aseguró uno de los empleados a Telemundo.

Figura de la novia de Huari. Imagen: Telemundo

Quiénes se han topado con este ente en los pasillos de la fábrica buscan casarse, otros, ya lo hicieron. Se cuenta que la experiencia paranormal influenció para que contraigan matrimonio.

Como una de las alternativas paras hacerle presencia a esta figura fantasmal, optaron por poner un Cristo al cual se encomiendan, para evitar toparse con la novia de Huari.

En otro de los testimonios un trabajador cuenta que incluso, en alguna ocasión, topó las piernas del espectro, por lo que han llegado a dar las quejas sobre los sucedido a los gerentes de la empresa. La explicación más cercana a esto se debería a la antigüedad que tiene la fábrica.

Trabajadores optaron por encomendarse a un Cristo. Imagen: Telemundo

Para hacerle frente al asunto decidieron contratar un experto quien después de conocer el caso aseguró lo siguiente:

“Se puede tratar de una novia que murió uno días antes de casarse, o que ya estaba comprometida”.

Lo que recomendó a los trabajadores es que se realice una misa para la novia fantasma para que pueda descansar en paz y consiga a su pareja en el más allá.