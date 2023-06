“Cumpliría 31 años”: Con inteligencia Artificial, familia de David Romo, lo recordó en su cumpleaños

La familia de David Romo mediante un video en sus redes sociales recordó al joven desaparecido hace 10 años en el día de su cumpleaños mediante el uso de Inteligencia Artificial. Con una foto de David, la tecnología hizo que “hablara”.

“Otro año más sin poder abrazar fuertemente a mi mamá, a mi abuelita, a mi ñaña, a mi papá. Hoy, 31 de mayo del 2023 sería un día especial para mí cumpliría 31 años, estaría junto a mi familia celebrando mi cumpleaños y los logros que hubiese alcanzado hasta el día de hoy como ser periodista o un gran escritor y posiblemente también sería un prestigioso abogado”, empezó el video donde se ve una foto de David que “cobró vida” y “hablaba” gracias a la Inteligencia Artificial.

“Ninguno de mis sueños se cristalizaron, no porque no quisiera, sino porque no me lo permitieron, porque me desaparecieron”, continuó.

“Un cumpleaños más en el que tampoco puedo estar presente, pero estoy seguro que estaré en el corazón de esas personas especiales que nunca dejarán de amarme. Soy David Romo Córdova, tenía 20 años de edad, cursaba el cuarto año de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. El jueves 16 de mayo del año 2013 fui desaparecido, son ya 10 años, una década de profundo dolor e incertidumbre para mi familia que no dejará de buscarme. Le pido al país que se concientice con el dolor de las madres de todas las personas desaparecidas para ser encontradas”, se escucha en el video.

Hoy cumplirías 31 años. Un cumpleaños más sin ti Davicito, con ese gran vacío, dolor e incertidumbre que nos dejaron aquellos que te arrebataron de nuestro lado, ese dolor que nadie jamás podrá entender ni imaginar. Te abrazo con mi corazón y te deseo un Feliz Cumpleaños. pic.twitter.com/W1VCZZ5FUB — ALEXANDRA CÓRDOVA MADRE DE DAVID ROMO DESAPARECIDO (@alexa_co2000) May 31, 2023

El video fue publicado en la cuenta de Twitter de Alexandra Cordova, madre de David Romo. “Hoy cumplirías 31 años. Un cumpleaños más sin ti Davicito, con ese gran vacío, dolor e incertidumbre que nos dejaron aquellos que te arrebataron de nuestro lado, ese dolor que nadie jamás podrá entender ni imaginar. Te abrazo con mi corazón y te deseo un feliz cumpleaños”, escribió su madre.