Periodista ecuatoriana se escondió para evitar ser víctima de maltrato por parte de su esposo

La periodista ecuatoriana Verónica Ibarra difundió un video donde pide ayuda a las autoridades nacionales y así poder regresar al país. La comunicadora reveló que un trabajador y mano derecha del embajador de Ecuador en Panamá la está atacando y amenaza con quitarle sus hijos .

Ibarra confesó que en los últimos seis meses ha sufrido amenazas económicas, verbales y psicológicas. En respuesta a este panorama, la compatriota ha optado por esconderse junto a su hija de cinco años, su bebé de tres semanas de nacido y su hermana.

Los recursos económicos estarían por acabarse, al igual que su visa está próxima a caducar, por lo que pide atención por parte de Cancillería. Su pareja, quien no reveló su nombre, le habría señalado que le aplicará juicios y cerrará puertas para que consiga trabajo.

Mensaje de ayuda de Verónica Ibarra

“Soy madre de una niña de cinco años y de un bebé de tres semanas de nacido. Estoy recuperándome de mi cesaría y de otro procedimiento quirúrgico, sin embargo, me he visto en la necesidad imperiosa de escapar de mi hogar aquí en Panamá debido a las amenazas del padre de mi hijo.

Al momento, me encuentro escondida con mis dos hijos y mi hermana mayor que me está ayudando. Sin embargo, nuestros recursos económicos son limitados. Tenemos un par de mudadas de ropa y mi visa está por caducar.

Es por eso que hago un llamado de urgencia al señor presidente Guillermo Lasso, al señor de Relaciones Exteriores Gustavo Manrique. Mi agresor es parte del cuerpo diplomático ecuatoriano aquí en Panamá.

Debido a la inmunidad con las que él cuenta, no me han querido dar medidas de protección. De hecho, me agresor me ha denunciado ante las autoridades panameñas para que me quiten mis dos hijos y se los entregue a él.

Mi hija pequeña de 5 años, que no es hija de él, le tiene miedo y yo también. Señor embajador de Ecuador en Panamá, Fernando Flores, usted conoce de cerca mi caso. Usted conoce de primera mano que mi agresor es su mano derecha.

Lo que quiero es regresar a mi país para criar a mis dos hijos, necesito ayuda porque mi agresor es una persona con poder político y económico. Me ha amenazado con llenarme de juicios y que todas sus influencias me cierren sus puertas.Las mujeres estamos hartas de tanta violencia”, finaliza su intervención.