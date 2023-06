Daniel Noboa presentó a su binomio, Verónica Abad, para las elecciones anticipadas 2023

Daniel Noboa y Verónica Abad aceptaron de forma presencial su precandidatura ante el CNE para las elecciones anticipadas 2023 tras el decreto de muerte cruzada emitido por Guillermo Lasso, así lo dio a conocer el CNE.

El binomio presidencial de la Alianza Electoral ADN2023 hoy presentó la documentación para su registro y calificación. Daniel Noboa es el hijo del empresario Álvaro Noboa y anunció su candidatura a la presidencia de la República el 24 de mayo. En un video afirmó que “es el momento de recuperar el ADN del Ecuador, ese ADN luchador”.

¿Quién es Verónica Abad?

El binomio de Noboa es Verónica Abad, fue excandidata a la Alcaldía de Cuenca. Verónica es fundadora de la Red de Mujeres Directivas y ha trabajado en proyectos internacionales para el apoyo de emprendimientos, especialmente, para jóvenes y mujeres.

En una entrevista con El Mercurio, dijo que su preparación no solamente fue en el ámbito empresarial, con su consultora privada, sino que se dedicó a levantar y acercare hacia la empresa, hacia el emprendimiento, que es donde se especializó.

“Allí vi que la política pública no es favorable sino contraria totalmente al momento de querer producir y querer sacar a las familias adelante económicamente. Fui a Washington a conformar un programa educativo: Ecuador Empresario, luego fui a Alemania para estudiar estrategia política y administración de partidos político. También viajé a Israel, a estudiar la seguridad, innovación y tecnología en agricultura. Viajé a Argentina también para conocer la política pública”.

¿Quién es Daniel Noboa en la política?

Daniel Noboa, de 36 años, fue asambleísta por la Provincia de Santa Elena y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico en el último periodo de la Asamblea Nacional.

Desde los 18 años, Noboa Azin fundó su primera empresa “DNA Entertainment Group” dedicada a la organización de eventos. Luego empezó a trabajar en “Corporación Noboa”, llegando a ocupar el puesto de Director Naviero más joven de la historia de la compañía, según reseña su sitio web oficial.

Fue Director Comercial hasta junio del 2018 y su tarea principal era supervisar la estrategia de ventas global para todos los productos alimenticios y el control de la empresa para ser marca ecuatoriana orgullosamente representada en el mundo.

En política, su último cargo fue el de asambleísta por la Provincia de Santa Elena.

En lo académico, en 2010 recibió su titulo en “Administración de Negocios” en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York (NYU Stern School of Business).

Continuó su carrera especializándose en tres maestrías: en 2019 en “Administración de Negocios y Administración Pública” en el Kellogg School of Managment, en 2020 en La Universidad de Harvard y en 2022 finalizó su maestría en “Comunicación Política y Gobernanza (Master’s in Political Communication and Strategic Governance) en The George Washington University.