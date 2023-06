Amenaza de muerte a Diana Salazar: esto dice el video que recibió en la madrugada la fiscal

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, está en el ojo del huracán. La funcionaria no solo está siendo acusada por plagio, ahora, ha recibido una amenaza de muerte dentro del ejercicio de sus funciones. Durante la madrugada de este 01 de junio le enviaron un video con personas armadas y encapuchadas, las cuales dejaron un fuerte mensaje.

En la grabación de 1 minuto y 21 segundos de duración se le amenaza a Salazar con atentar contra su vida y la de su hjija. Así mismo, se resalta que existe suficiente personal y armas para llevar a cabo su cometido.

La voz del video, donde aparecen los sujetos con armas de grueso calibre, indica que lo único que desean es que Salazar abandone su puesto.

Amenaza de muerte a Diana Salazar Captura de pantalla

Amenaza

“La vez pasada te me salvaste porque alguien habló por ti, pero esta vez no creo que te me salves. Tengo todas tus ubicaciones, hasta la de la ciudadela el Condado. Ya vas a cumplir años, no quiero arruinarte tu fiesta matándote a tu hija. Porque antes de matarte voy hacerte llorar y sufrir.

Esto es fácil y sencillo, si no te vas por las buenas te vas por las malas. Por las malas te mando a festejar al infierno. Así que decide bien. Diana no haga que use todo mi poder”.

⚡#ATENCIÓN| La madrugada de hoy la Fiscal general del estado Diana Salazar es amenaza de muerte, ella y su pequeña hija por grupos delictivos que se tratarían de tomar la fiscalía para intenciones políticas. pic.twitter.com/jjeAOBYH7q — ░R░a░u░l░ ░E░s░p░i░n░e░l░ (@RaulEspinelDED) June 1, 2023

Pronunciamiento

La Fiscalía emitió un comunicado donde rechazan este tipo de amedrentamiento que se da por el cumplimiento de las competencias constitucionales encomendadas. “Además de los recientes y continuos ataques a la institucionalidad del Estados, en las últimas horas, las amenazas directas a a integridad de la máxima autoridad y de su familia han escalado”, reza la misiva.

El escrito hizo un llamado a la comunidad internacional y al Estado en general a mantenerse vigilantes ante todo intento de tomare esta institución por cualquier vía y costo.