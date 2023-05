“Soy inocente”: Las primeras declaraciones de David Piña tras recibir la prelibertad

David Piña, quien fue condenado a 25 años por el asesinato de la modelo Karina del Pozo en 2013, recibió la prelibertad el pasado 26 de mayo tras 10 años de prisión. Además, Piña debe presentarse una vez a la semana en la cárcel de Quito y acudir una vez al mes a la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias. También usar grillete electrónico y no puede acercarse a la familia de la víctima.

En Notimundo A la Carta, con Gissela Bayona, David Piña dio sus primeras declaraciones a los medios de comunicación, comentó que estudió y egresó en la carrera de Derecho mientras estuvo recluido. Además ha realizado varios diplomados y piensa seguir una maestría.

“Soy inocente y por eso estudié derecho. Mi visión y mi misión es demostrar que me involucraron en un delito que jamás cometí, que jamás debí haber estado encerrado y que mi familia no debió haber pasado por lo que pasó”, dijo al citado medio.

Al preguntarle cómo se sentía ahora que está en libertad dijo que feliz y tranquilo porque ya puede estar con su familia. En redes sociales, algunos colectivos feministas han rechazado la prelibertad.

“Les pido una oportunidad que me dejen demostrar y que se sepa la verdad del caso, quiénes son las personas involucradas y quiénes faltan en este caso (...) Yo no cometí el delito y esa es la lucha que he tenido durante tantos años. Sé que si Dios me permitió llegar a este pronto es con un buen fin y sepan un poco del proceso”, dijo Piña.

Insistió que su objetivo es demostrar a la justicia ecuatoriana que se equivocaron. “Mi lucha es apoyar a personas que pasan por situaciones como la mía que he conocido a muchos”.

También solicitará a la Fiscalía que se abra una nueva investigación respecto a este caso. “Que se abra una investigación de quiénes son los cabellos que encontraron en manos de Karina (ADN femenino), y los fluidos que estuvieron en su cuerpo, que sería otro hombre en la escena del delito”, añadió.

Explicó que, perfiles de ADN identificados por una perito internacional en Francia, “jamás fueron tomados en cuenta”, y podrían ser clave.

El abogado de David Piña, Paúl Ocaña, señaló en Notimundo que están a la espera de la audiencia en la que solicitaron un recurso de revisión de la sentencia de 25 años de prisión ya que cuentan con 13 nuevas pruebas.

Por otro lado, se presentaron medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

¿Qué requisitos se cumplieron para la prelibertad?

Buen comportamiento, que no haya tenido llamados de atención, un informe afirmativo del SNAI, que tuvo muchas trabas, según la defensa de Piña.

Mire aquí la entrevista completa