“Un hombre jalaba el cabello a una chica en el asiento del copiloto”, usuaria de Twitter denuncia agresión en Quito

Una usuaria en Twitter hizo un relato en su cuenta para denunciar una agresión a una mujer mientras iba en su auto en el norte de Quito. Nicole contó lo que sucedió y de lo que pudo ser testigo, sobretodo de la impotencia que le dio el accionar de la policía al contar lo que vio.

[ Lo que se sabe de delincuentes que asaltan locales comerciales con arma de paintball en Quito ]

“Hoy a la 01h50 estaba en la salida al redondel de la Y desde la Amazonas cuando este Kia Picanto blanco se metió a la 10 de Agosto con la puerta abierta, pude ver que había un hombre jalando el cabello a una chica en el asiento del copiloto”, escribió en el hilo de Twitter.

Nicole contó lo que hizo al ver la desesperante escena. “Inmediatamente les empecé a perseguir y llamamos al 911, en un punto el tipo logró cerrar la puerta y aceleró. En todo el trayecto no dejé de pitar, nos cruzamos con una moto de policía y con una patrulla, pero ni por la bulla nos hicieron caso”.

Por las circunstancias no pudieron hacer más, pero hablaron con las autoridades y encontraron a una policía que dijo que iba a coordinar.

“Lamentablemente no pudimos hacer más, me estaba quedando sin gasolina y tenía una emergencia familiar, me estaba yendo al otro lado de la ciudad. A la altura del parque El Ejido me tuve que dar la vuelta y regresar. En el KFC de la 10 de agosto en sentido sur-norte nos encontramos otra patrulla, estaba una mujer policía, le dijimos lo que vimos y le dimos la placa del carro, dijo que iban a coordinar. Eso fue todo lo que pudimos hacer. Espero que la chica esté bien. Hagan algo, de algo debe servir”, finalizó.

Este hecho ocurrió la madrugada del 28 de mayo. En los comentarios han etiquetado a la Policía y a as autoridades.