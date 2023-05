Tiktoker ‘Gringo’, que pedía ayuda para ir a despedir a su padre, recibió la residencia ecuatoriana

Kevin Rubio, más conocido en redes sociales como “Gringo” ya es residente ecuatoriano y podrá viajar a Holanda para dar el último adiós a su padre.

En un video publicado en TikTok, entre lágrimas, había pedido ayuda para viajar a Holanda porque su padre estaba agonizando. “Probablemente la próxima semana sea su funeral y como yo estoy en proceso de mi residencia no me dejan salir”, pidió a sus seguidores que puedan compartir su video para agilitar su proceso, ya que había entregado todos sus papeles.

Luego en una actualización sobre el estado de su padre, confirmó su lamentable fallecimiento e informó que ya tenía la residencia ecuatoriana. Además aprovechó para agradecer a todos por el apoyo y hacer viral sus caso.

“Hace media hora ha fallecido, no pude estar ahí para darle un beso, un abrazo, por lo menos por video. Quiero agradecerles de corazón por compartir mi último video porque ayer estaba hablando con la Cancillería y me van a a acelerar mi residencia, entonces puedo ir el martes para apoyar a mi madre”, dijo Kevin.

Por la difícil situación que está atravesando ha decidido hacer una pausa en sus redes sociales.

Kevin Rubio es modelo y creador de contenido, en sus videos muestra cómo es vivir en Ecuador y hace una recopilación de los lugares que visita. Está en el país ya que tiene un hijo de tres años. En TikTok cuenta con 701 mil seguidores y en Instagram con casi 40 mil.

En su cuenta de Instagram publicó una foto agradeciendo por lo que el país le ha brindado y mostró su residencia.

“Siempre pensé que recibir mi residencia y ser un ecuatoriano más sería un día de fiesta, pero al final por el fallecimiento de mi padre siempre voy a relacionarlo al momento que no podía estar a lado de su cama para sus últimas momentos (por la espera de recibir mis papeles porque no te permite salir el país durante el proceso). Pero desde todo mi corazón quiero agradecer que habéis compartido mi vídeo y después la Cancillería me ha ayudado muy amablemente en acelerar mi proceso de residencia”.