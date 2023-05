“Nunca podré olvidarte”, el fulminante y desgarrador mensaje de la pareja de una víctima en tragedia en Manabí

El feriado por la Batalla de Pichincha dejó sangre en las vías. Fue en el sector de La Crespa donde un bus de pasajeros realizó una maniobra que terminó con un fatal accidente de tránsito, el automotor se desplomó por un barranco.

María Sol Arteaga y Eugenia Baque Amaya son las dos víctimas de este incidente sucedido cerca de las 12:39 de este domingo. Precisamente, la pareja de Sol viralizó un mensaje que conmueve y hace reflexionar sobre el tiempo que compartimos con nuestros seres queridos.

“Mi Solsito” es como tenía registrado en sus contactos la pareja de María Sol. Darwin Velasquez publicó la captura de pantalla del última conversación que recibió de su amor y realizó una reflexión que te sacará una lágrima.

#Comunicado / @SPPAT_Ec , solidario con heridos y familiares de víctimas del siniestro de tránsito en La Crespa, al norte de Manabí, y activo para asesorar y gestionar las protecciones económicas que se brindan como derecho ciudadano para las víctimas de siniestros de tránsito. pic.twitter.com/LYNJT9yJY2 — SPPAT Ecuador (@SPPAT_Ec) May 28, 2023

Dolorosa despedida

“No pierdan el tiempo peleando por cosas que no tienen sentido, no dejen nunca un abrazo o un te quiero para después, no esperen a que sea una fecha especial para demostrarle a la persona que quieren lo mucho que sienten por ella”, empezó su texto en Facebook.

“Realmente ahorita mismo podría escribirle tantas cosas, pero sé perfectamente que ya no me escucha más, que ya no me lee más, y lo que daría porque tan solo lo hicieras una vez más mi niña”, siguió narrando Darwin.

Un bus de la Cooperativa Flota Manabita sufrió un accidente de tránsito a la altura del sitio La Crespa, pasado el mediodía de este domingo 28 de mayo.



Información preliminar indican que hay dos fallecidos y que el bus venía lleno desde el cantón El Carmen. #Manabí pic.twitter.com/Rhz5WT3cPj — Radio Dinámica Ecu 🇪🇨 (@RadioDinamicaE) May 28, 2023

“Es por eso que solo quiero aprovechar este espacio para dar este pequeño mensaje a las personas que aún tienen a su lado a una persona tan especial, tan llena de alegría, y tan llena de amor y bondad como en vida lo fuiste tú mi niña. Nunca podré olvidarte, y siempre te voy a llevar en mi mente y en mi corazón como una de las personas más maravillosas que pude conocer en esta vida”, añade.

Darwin despide a su Solcito deseándole que vuele alto y que descanse en paz.

Los afectados presentaban heridas en la cabeza, trauma en tórax, traumatismos leves y múltiples, lesión cervical, trauma cerrado de tórax, abdominal y laceraciones, añadió el ECU 911.