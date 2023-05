Fallece un ícono del rock and roll, la causa de la muerte de Tina Turner

El 24 de mayo del 2023 será recordada como la fecha de la muerte la Reina del Rock’n Roll. Tina Turner falleció a las 83 años de edad después de sufrir una larga enfermedad, su deceso ocurrió en su casa en Zúrich (Suiza).

El retiro de la música de la interprete de ‘A Fool in Love’ sucedió en en el 2009, a sus 70 años. Durante 5 décadas de carrera logró conseguir 200 millones de discos vendidos, 12 álbumes de estudio, 3 en directo y 7 recopilatorios.

Fallece Tina Turner Getty imágenes (Paul Natkin/Getty Images)

Obtuvo 8 Grammy de 21 nominaciones. Además, en la década de los 70 sacó a relucir sus temas en grandes cintas como: “Gimme Shelter” (1970), Taking Off (1971) “Soul to Soul” (1971), “Tommy” (1975) Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1978) (y “Mad Max III” (1985); What’s Love Got to Do with It? (1993) o Last Action Hero (1993).

Enfermedades

Turner había sufrido una serie de problemas de salud, incluidos un cáncer, un derrame cerebral e insuficiencia renal.

Tina Turner ostenta un Record Guinness por ser la única solista en llenar por completo el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, más de ciento ochenta mil personas en una sola noche, cifra similar a la conseguida por Paul McCartney en 1990.

Desde 2013 Tina se retiró de la música y la actuación después de cincuenta y cuatro años de carrera artística. Además renunció a la nacionalidad estadounidense para transformarse en una ciudadana suiza.