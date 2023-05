Chocolate: ¿El alimento perfecto para mejorar tu vida sexual?

El chocolate siempre ha estado relacionado con el placer, y no es para menos, el chocolate no sólo sabe delicioso, también incrementa los niveles de deseo, de excitación y de satisfacción sexual, según el Journal of Sexual Medicine.

Conozcan más sobre cómo este alimento puede potenciar sus relaciones sexuales:

Contiene L-arginina, un amonoacido que mejora el flujo sanguíneo hacia nuestros genitales, incrementando la sensación en la zona, así como nuestros niveles de satisfacción y de deseo. Es una fuente rica de feniletilamina, el “químico del romance” que mejora nuestro humor. Según el sitio HitchedMag.com, este compuesto nos induce a un estado de euforia , mejorando nuestro bienestar, nuestra alegría y nuestro placer. Este alimento también nos carga de energía gracias a su alto contenido de teobromina, una sustancia que estimula el sistema nervioso central para mejorar nuestro rendimiento físico. Según el sitio Cosmopolitan.com, el chocolate líquido es un excelente complemento erótico para incrementar el placer y la excitación durante el sexo (recomiendan untarlo en el cuerpo de la pareja). El doctor Mehmet Oz recomienda comer bananas cubiertas de chocolate. El fruto contiene bromelina, capaz de incrementar la libido de los hombres.

La doctora Mary Engler, de la Universidad de San Francisco, advierte que no debemos consumir más 200 gramos de chocolate oscuro (70% cacao) a la semana.