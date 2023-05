“Ya no nos sorprende que este tipo de cosas sucedan”, usuarios explotan en ira contra nuevo caso de abuso sexual en la Escuela de Policía Nacional

La Escuela Superior de la Policía Nacional vuelve a convertirse en tendencia, no por la formación de sus cadetes sino por un hecho de abuso sexual. Fue este sábado 20 de mayo cuando se denunció que un cadete agredió a ocho de sus compañeras.

Alexander G. es el estudiante sospechoso de abusar sexualmente de sus compañeros, la Fiscalía inició este 21 de mayo la instrucción fiscal. El hecho provocó que en las redes sociales los usuarios demuestren su repulsión ante esta seguidilla de acontecimientos que no hacen más que desprestigiar los valores y accionar de la institución.

“Ya no nos sorprende que este tipo de cosas sucedan en la Escuela Superior de Policía, aún así no debe pasar desapercibido ojalá se aclare el caso y no oculten evidencia o ayuden al presunto violador”.