Indignación por video de médico y enfermera teniendo intimidad en sala de emergencia de Perú

Las redes sociales viralizaron un video en el que, según un usuario que grabó, se trataba de un médico y una enfermera, teniendo intimidad en la sala de emergencias de un hospital en Perú. Los medios locales informaron que los hechos se dieron en el hospital en Piura.

El video decía lo siguiente: “Doctor captado teniendo intimidad con una enfermera y los pacientes esperando a que termine su otra emergencia”. La publicación alcanzó miles de reproducciones, causando indignación debido al comportamiento de la pareja.

“Una falta de respeto”, “no tienen pudor”, “deberían despedirlos”, “vayan a un hotel”, “malcriados”, “se pasaron”, “descarados”, fueron los miles de comentarios que recibieron tras la publicación del video.

El hospital no ha emitido ningún pronunciamiento respecto a lo ocurrido dentro de las instalaciones, y también se desconoce la fecha en la que fue grabado.

Multa por exhibicionismo:

Actualmente en Ecuador no existen leyes que castiguen penalmente estas actividades sexuales en espacios públicos. Tener relaciones sexuales en lugares públicos no está considerado como un delito. Sin embargo, al no haber un delito como tal, los municipios de cada ciudad tienen la competencia de emitir ordenanzas que prohíban esos actos en espacios de uso público. Ellos pueden fijar, por ejemplo, multas para quienes incurren en estas prácticas.

