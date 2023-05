¿Horas o días? El tiempo que tardó el presidente Lasso para optar por la muerte cruzada

Ha pasado un día desde que el presidente Guillermo Lasso decretó muerte cruzada en el Ecuador. De esta manera, la Asamblea Nacional quedó disuelta y se insta al Consejo Nacional Electoral (CNE) a llamar a elecciones en un plazo de 90 días.

La decisión por parte del Ejecutivo no fue tomada en ese momento o en apenas días, según Lasso esta tuvo un “calado más profundo”. En una entrevista con CNN, el primer mandatario detalló que fue “un proceso de reflexión de varias semanas, por no decir, de varios meses mirando una actitud belicosa de los opositores quienes se dieron por plantear un juicio político que no existe en el Código Orgánico Penal que es peculado por omisión”.

“Es una decisión transcendental, he puesto por delante a la patria, al Ecuador. Al firmar el decreto he reducido voluntariamente mi período de Gobierno (…) El principal respaldo que sentí fue la de opinión pública ecuatoriana”, comentó a la periodista Ana María Cañizares.

Presidente Guillermo Lasso Captura de pantalla.

¿Cuál fue el principal objetivo?

Para Lasso, su medida, fue la mejor decisión y así evitó un ataque a la democracia. “Al haber disuelto la Asamblea Nacional, ha perdido efectividad este macabro plan para tomarse el control de las instituciones del Estado para producir impunidad y visibilizar el retorno de un presidente que ha sido sentenciado por corrupción por la Corte Nacional de Justicia y que no quiere cumplir con la pena establecida de ocho años”.

“Venían por mí, luego por la fiscal, luego por el contralor, por el procurador y por más instituciones del Estado”, dijo.

Según el mandatario, quien estará en el poder por al menos 5 meses más, no quería esquivar el juicio político – se planeaba que la votación se ejecute este sábado 20 de mayo -sino que primero tenía contemplada su defensa.

“Al firmar el decreto, yo he voluntariamente reducido mi programa de Gobierno, mi plan de gobierno, por dos años más a probablemente cuatro o cinco meses, que dure todo el proceso hasta elegir un nuevo presidente, unos nuevos asambleístas que van a durar exclusivamente lo que le resta a mi periodo de gobierno”.

Más efectos de la muerte cruzada

