Todo estará listo para las nuevas elecciones, CNE anuncia fecha para convocar a comicios

El presidente Guillermo Lasso firmó este miércoles 17 de mayo el recurso de la “muerte cruzada”. Con ello disolvió la Asamblea Nacional y, de esta manera, gobernará a través de decreto-ley mientras se cumplen las siguientes elecciones. Respecto a este escenario, el CNE informó que cumplirá con lo que la norma establece.

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, anunció que se cumplirá “con lo que establece la norma, y eso implica que en 7 días tendremos que convocar a elecciones”. Es decir, el 24 de mayo (segundo año de mandato) se tomará esta decisión.

Vicepresidente del CNE, Enrique Pita Twitter

Para la elaboración del calendario electoral deben considerarse plazos para el cumplimiento de procesos de democracia interna, inscripción de candidaturas, impugnaciones, entre otros. “La tarea del CNE es garantizar a la ciudadanía la transparencia de los comicios”, afirmó Pita.

Decisión de la Muerte Cruzada

Lasso tomó la medida después que la Asamblea iniciara el proceso de juicio político. Precisamente, este martes 16 de mayo el primer mandatario extendió su defensa en menos de una hora donde calificó que la denuncia en su contra no “tiene pies ni cabeza”.

El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso entona el himno de su país al salir de la Asamblea Nacional después de dirigirse a una sesión en la que los legisladores de la oposición buscan juzgarlo por acusaciones de malversación de fondos en Quito, Ecu AP (Dolores Ochoa/AP)

“He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo No. 741. Además, he solicitado al CNE la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos”, dijo el mandatario en cadena nacional a primera hora de la mañana de este miércoles.

Más información de la muerte cruzada

[ La Asamblea Nacional se encuentra militarizada: Nadie puede ingresar tras Muerte Cruzada ]

[ Guillermo Lasso firmó el primer Decreto Ley que contiene reformas a leyes económicas tras disolver la Asamblea Nacional ]

[ Cómo está la movilidad en Quito tras decreto de muerte cruzada en Ecuador ]