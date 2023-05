Difunden imágenes de OnlyFans de candidata, en plena campaña

Si bien es cierto que OnlyFans se ha convertido en una mina de oro para una gran cantidad de influencers, también lo es que no todo es color de rosa en la plataforma para mayores de edad.

Y es que, en la aplicación de origen británica, muchas famosas han conseguido una buena cantidad de dinero, hasta convertirse en millonarias.

Tal es el caso de las mexicanas Yanet García, Celia Lora y Karely Ruiz; sin embargo, algunas sufren discriminación, señalamientos y acoso, cuando las personas de su entorno se enteran de su emprendimiento.

Filran contenido de OnlyFans de candidata en Pensilvania

Tal es el caso de una candidata a supervisora en el municipio Kiski, en Pensilvania, que se vio inmersa en una campaña negra, justamente antes de que se realizaran las elecciones primarias.

Brittany Hilliard está en problemas por la filtración de imágenes de su OnlyFans.

Y es que cerca de 20 negocios en el centro de Apollo recibieron un misterioso sobre manila, el cual contenía fotos privadas de la republicana Brittany Hilliard.

Cuando los trabajadores llegaron a trabajar, hallaron los pequeños sobres pegados en sus puertas.

Es un duro golpe para Hilliard, que tiene que defenderse a unos díasde que se celebren las elecciones primarias.

Levanta la voz

“Todo mundo tiene un pasado, era completamente innecesario. No tenía que salir así”, dijo.

Ahora, la policía de Apollo se encuentra en la búsqueda del o los responsables de distribuir el paquete a las 3:00 am, que tenía imágenes del OnlyFans de Hilliard.

“En ese tiempo necesitábamos dinero. Ahora estoy haciendo una campaña y ya no hago eso”, indicó.

Ella fue más allá, al asegurar que exponerla de esta forma ante los votantes es una lamentable política sucia.

Además, mencionó que su pasado y el futuro de Kiski no tienen nada que ver.

“Realmente creo que hay problemas más importantes en el municipio que no quieren que descubra; tienen miedo de que me vaya bien en mi campaña y temen que no vayan a ser reelegidos”, dijo.