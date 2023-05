Presidente Guillermo Lasso podría repetir un hecho que no se ha visto hace 18 años

El presidente Guillermo Lasso se enfrentará al juicio político este 16 de mayo. El mandatario tendrá la oportunidad de defenderse ante el pleno de la Asamblea para evitar su destitución, no obstante, de no lograrlo repetiría un hecho que no se ha visto desde hace 18 años.

Fue Lucio Gutierrez el último presidente del Ecuador que no pudo cerrar su segundo año de mandato y así ofrecer un balance (mensaje a la nación) después de ser destituido/removido de su cargo. El 20 de abril del 2005, después de la huída del exmilitar, el Congreso Nacional decidió aplicar la resolución y de esta manera Alfredo Palacio (vicepresidente) asumió el máximo cargo del Ejecutivo.

Este panorama podría enfrentar Lasso si llega a ser destituido por la Asamblea. Recordar que el Legislativo volverá a reunirse en un máximo de 5 días para votar, es decir a poco días del segundo mensaje a la nación (24 de mayo).

Guillermo Lasso Getty imágenes (Europa Press News/Europa Press via Getty Images)

Se lo acusa de peculado

Según la oposición, Lasso incurrió en un supuesto peculado al tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato firmado por la empresa estatal Flota Petrolera del Ecuador (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker y no haber actuado para evitar mayores perjuicios para el Estado.

En cambio, la defensa del presidente sostiene que los contratos fueron firmados bajo la anterior administración del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) y que bajo el mandato de Lasso se pidió una revisión a la Contraloría (Tribunal de Cuentas) para renovarlos bajo las condiciones y observaciones realizadas por ese organismo.

Para que Lasso sea removido de su cargo se necesitan de 92 votos. Aunque, desde el Gobierno han apuntado que Lasso tiene en sus manos la opción de decretar Muerte Cruzada lo que terminaría disolviendo la Asamblea.

Más información sobre el juicio político

[ Juicio político: Los escenarios a los que se enfrenta Guillermo Lasso ]

[ Presidente Guillermo Lasso llegó a la Asamblea para defenderse del juicio político ]