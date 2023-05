“Siempre preguntándome cuánto me medía el trasero”: Suzy Cortez, modelo de OnlyFans, expone a Piqué y revela por qué lo rechazó

Suzy Cortez, modelo de OnlyFans, ha hecho algunas sobre Gerard Piqué. Entre ellas, que él supuestamente le preguntaba cuánto le “medía el trasero” y que hasta lo rechazó por respecto hacia Shakira.

La mujer ha ganado dos veces el concurso de Miss Bum Bum, que celebra el “mejor trasero” de Brasil, y mencionó que el ex de la colombiana le envió varios mensajes inapropiados.

“Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell (2010-2014). Cuando Piqué se enteró, me pidió mi número en ese momento y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó uno directo a mi Instagram, que se borraba todos los días, preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero”

Agregó que Piqué le envió mensajes directos y que los únicos jugadores del Barcelona que nunca le enviaron nada fueron Messi y Coutinho. “Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía eso”, agregó Cortez al referido medio.

“Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y me pasó a mí. Me enviaba desnudos, pero yo no los abría. Incluso, me ofreció un jet para recogerme en Londres. Me parece que eso es una falta de respeto”.

— Suzy Cortez en entrevista con El diario NY.