“No es autor confeso”: lo que dice la nueva defensa de Germán Cáceres sobre el femicidio de María Belén Bernal

A las 08h00 de la mañana de este lunes 15 de mayo de 2023, se dió inicio a la audiencia de juzgamiento en contra de Germán Cáceres y Alfonso C., por el feminicidio de María Belén Bernal en el Complejo Judicial Norte, en Quito. La abogada de 34 años fue asesinada a manos del expolicía en los interiores de la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo” , el pasado 11 de septiembre de 2022.

Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, se dio cita a los exteriores del edificio judicial acompañada de varios colectivos feministas que iniciaron un plantón exigiendo justicia y no más violencia de género en el país.

🔴Dos plantones se concentran en este momento en los exteriores del Complejo Judicial, al norte de Quito. Del lado izquierdo se pide justicia por María Belén Bernal. En el lado derecho se defiende a Alfonso C., esto en el marco de la audiencia de juzgamiento por el feminicidio. pic.twitter.com/JUvlrSgbdB — Metro Ecuador (@MetroEcuador) May 15, 2023

De los acusados, solo se presentó de forma presencial Alfonso C., acompañado de su defensa. En cambio Germán Cáceres asistió a la diligencia de forma telemática.

🔴 Así lucen los exteriores del Complejo Judicial Norte en Quito. En los interiores del edificio se lleva a cabo la audiencia de juzgamiento en contra de Germán Cáceres y Alfonso C. pic.twitter.com/BuDvA9oF5J — Metro Ecuador (@MetroEcuador) May 15, 2023

Lo que dice la nueva defensa de Cáceres

Sebastián Espinosa, nuevo abogado del exteniente de policía, Germán Cáceres, dio declaraciones a los medios de comunicación sobre la audiencia que se está llevando a cabo en el Complejo Judicial.

“Hasta el momento no se han evacuado muchos testimonio ni peritos. Sin embargo, lo que si les puedo adelantar que por el momento no se está demostrando absolutamente nada”, aseguró el jurista.

Además, dio a conocer que desde hace un mes se encuentra representado a Cáceres en el caso, debido a que su anterior abogado el Dr. Edison Burbano, ya no es su representante legal.

La nueva defensa de Germán Cáceres está conformada por cuatro abogados, que a criterio del profesional prefiere mantener en secreto el nombre de la firma.

“Queda claro que no están demostrando absolutamente nada. No es autor confeso (Germán Cáceres). La versión es libre y voluntaria y se puede cambiar. Por estrategia de defensa no les puedo comentar nada más”, agregó Espinosa.

🔴🔴 El abogado Sebastián Espinosa es la nueva defensa de Germán Cáceres, quien aseguró que su cliente "no es autor confeso" del crimen. Esto en el marco de la audiencia de juzgamiento por el femicidio de María Belén Bernal. pic.twitter.com/zWaqwudedO — Metro Ecuador (@MetroEcuador) May 15, 2023

Lo único que se conoce es que el exinstructor de la Escuela Superior de Policía será los últimos en ser llamados para rendir su versión sobre los hechos ocurridos hace poco más de ocho meses.

Para la audiencia asistieron alrededor de 200 testigos, quiénes darán su versión sobre los hechos. Este lunes solamente se pidió la presencia de 30, por lo que el resto comparecerá este martes 16 y miércoles 17 de mayo.