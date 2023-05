Las tres enfermedades de Guayaquil que enfrentará el nuevo alcalde Aquiles Álvarez

Aquiles Álvarez fue posesionado, este domingo 14 de mayo, como el alcalde de Guayaquil. El exdirigente deportivo, político y empresario acotó que tres “enfermedades” son las que tendrá que enfrentar durante sus 4 años de gestión.

“Lo lograremos Guayaquil, tenemos tres enfermedades graves: inseguridad, mala planificación e inundaciones”, acotó en la parte medular de su discurso. Álvarez aprovechó su intervención para señalar que será un alcalde de territorio y que el trabajo que les espera no es nada fácil.

¡Guayaquil vuelve a su gente!

Renace una ciudad de prosperidad, unidad y bienestar. #AlcaldíaCiudadana pic.twitter.com/dGJmHxHglo — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) May 11, 2023

“Le agradezco a mi esposa, a mi familia. Por respetarme. Les agradezco a ustedes, a la militancia, por acompañarnos en momentos tan duros. Al principio cuando esto empezaba poco a poco me iba enamorando de la militancia”.

Su principal puntal será el encontrar la libertad para cada uno de los guayaquileños. “La libertad es acceder a servicios básicos, transporte digno, que cada uno diseñe su futuro. Libertad es que las madres de mi ciudad no tengan su corazón en vilo esperando el regreso de sus hijos a casa”, tachó.

Además, hizo un reclamo de los fondos que actualmente posee su administración. Aunque Álvarez refirió que revisarán la información este lunes, todo indica que existen 10 millones en el cajón (ahorrados) y una deuda de 210 millones.

“Hoy no he venido a atacar, nosotros vamos a demostrar con trabajo lo que se pude lograr. Pueden decir muchas cosas los que se van pero a primera vista el guayaquileño sabe en que situación nos dejan la ciudad”, comentó respecto a la ola de violencia que atraviesa la Perla del Pacífico.

“No vamos a gobernar por Twitter. Vamos a tomar decisiones que beneficien a los guayaquileños, serán duras pero las tomaremos. No será fácil, no tengo miedo. Tengo una paz y me encanta este tipo de desafíos. Vamos a darlo todo por los guayaquileños”.

¿Qué planea hacer?

Después de enlistar las tres enfermedades que aquejan a la urbe porteña, Álvarez de 39 años comentó que se encargará de crear una empresa pública de seguridad, recuperar la flota completa vehicular, aplicar el proyecto de movilidad fluvial y potenciar un “Guayaquil Verde”

“Guayaquil avanza y avanzará. Apenas hemos ganado la Alcaldía. No hay nada que celebrar. Cuando las cifras de desarrollo y empleo sean positivas, diremos que hemos triunfado”, finalizó.

