Cristian Zamora, alcalde de Cuenca: “Cumpliré con mi palabra, trabajaremos por la ciudad”

El alcalde electo de Cuenca, Cristian Zamora, asume este domingo, 14 ed mayo de 2023, su nuevo cargo como alcalde de Cuenca, administración que durará hasta el 2027.

Su jornada como nueva autoridad de la Atenas del Ecuador, arrancó desde muy temprano y junto a su familia, acudiendo a una misa de acción de gracias, junto a sus nuevos colaboradores y ciudadanía.

#AcciónDeGracias | Con mucha fe, humildad y gratitud, pido tu guía para conducir a #Cuenca a mejores días 🙏🏻⛪️👨‍👩‍👧‍👦 pic.twitter.com/tJLl4QpQaV — Cristian Zamora M (@czamoramatute) May 14, 2023

Su equipo de trabajo

Zamora, hace una semana presentó su equipo de trabajo, mismo que se encuentra conformado 50% mujeres, 50% hombres, y un 95% se encuentra formado por nuevos rostros, dijo el alcalde de Cuenca, quien, además, puso a disposición de la ciudadanía una página web y colocó información de cada uno y el correo para documentar impugnaciones, en el caso de que existiesen.

#Cuencanos | Por primera vez ponemos a consideración de la ciudadanía a nuestro equipo de trabajo, en los siguientes links podrán encontrar la información de cada uno y el correo para documentar sus impugnaciones.https://t.co/cVg1bbyVnd

mailto:impugdocumentalcaldia2023@gmail.com pic.twitter.com/6dxS9JKCzO — Cristian Zamora M (@czamoramatute) May 10, 2023

El nuevo alcalde de Cuenca, así también, manifestó que sus propuestas de campaña se cumplirán, tal como lo ofreció.

“Daremos respuesta a los problemas de Cuenca”, dijo Zamora.

Los temas de seguridad, conectividad, y de la Cuenca Humana, serán los ejes fundamentales del inicio de la administración 2023-2027.

Cambio de imagen:

Las redes sociales del Municipio de Cuenca cambiaron de imagen a la media noche, el nuevo logo es el escudo local y junto a el, la frase ‘Alcaldía de Cuenca 2023 – 2027′, otra con un hashtag #AmorXCuenca.

Retiro de los radares

Mi ofrecimiento fue dar de baja a los “radares truchos”, con papel en mano, del mal manejo que se le dio y así lo cumpliré.

“No permitiré que se le meta la mano al bolsillo de los cuencanos”, puntualizó el alcalde de Cuenca.

También explicó que por tema de estrategia jurídica no puede darse varios detalles, y puntualizó que en “menos de dos meses, el proceso está fuera”.

Zamora, previo a su posesión, mediante rueda de prensa detalló que conversará con el Consorcio Mobile Technology para llegar a una terminación de mutuo acuerdo.

Reitero que “Este es el mayor atraco en la historia de Cuenca”, fijo Zamora.

Primera semana de labores

El nuevo alcalde de Cuenca, manifestó que estos primeros días dedicará al 100% a la organización de su estructura de trabajo, junto a su equipo, para que se empapen de la información que cuentan.

Seguidamente se les entregará un plazo aproximado de 15 días para que cada dirección entregue una evaluación completa de como recibieron sus direcciones.

Dentro de mi equipo de trabajo existen profesionales nuevos, pero, con experiencia en el campo público.

#Nombramientos



Sin tiempo que perder, se firman los primeros nombramientos al equipo de trabajo aprobado por los cuencanos,



quienes tienen la misión de trabajar desde el primer minuto por una #Cuenca más justa, segura y próspera ✅🤝🔴🟡 pic.twitter.com/ECpIvo5Kox — Municipio Cuenca (@MunicipioCuenca) May 14, 2023

“Las caras conocidas, si existen, pero estoy seguro que se encuentran comprometidos con la ciudad”, dijo el alcalde.

Cada miembro del equipo de trabajo cuenta con una hoja de ruta, con la visión que plantea de ciudad, indicó Zamora.

Cárcel Regional de Turi

Lo dije al recorrer las calles de la ciudad, “Es cárcel regional”, y a ella ingresarán únicamente los que pertenecen a la región.

[ Cristian Zamora, nuevo alcalde de Cuenca, presentó a su equipo de trabajo ]

A través del uso y ocupación del suelo voy a hacer que se respete lo que se dio en su momento de que la cárcel es regional.

“He instruido al director de Obras Públicas y de Planificación que comiencen a darme durante la primera semana los datos técnicos, porque voy a construir ese retén. Aquí no me pasa ningún ladrón, que no sea de la región tal y como fue aprobado, voy a cumplir mi palabra”, dijo Zamora.

#Seguridad | Recuperaremos el derecho de los cuencanos a vivir en paz, junto con @PoliciaEcuador analizamos estrategias y planteamos una hoja de ruta con el fin de articular acciones en beneficio de la seguridad de #Cuenca. 🚔👮‍♂️🤝 pic.twitter.com/pYZG4SIu0x — Cristian Zamora M (@czamoramatute) May 6, 2023

Seguridad en Cuenca

Vamos a unirnos, me he reunido con el alto mando militar y policial, para defender y lograr en nuestra ciudad.

Zamora, indicó que propondrá, que el Consejo de Seguridad Ciudadana se declare en sesión permanente, para tres días u ocho días pasar revista a Guardia Ciudadana y todos los entres de control para tener respuesta inmediatas y mejores.

También, comentó que todo un aparataje tecnológico e inteligencia artificial se montará en la ciudad, para fortalecer la seguridad de la urbe.

“Que sepan bien los delincuentes, si a la primera roban, en la segunda se los atrapa. Así que mejor váyanse viendo otra ciudad donde delinquir”.

Cristian Zamora y su equipo de trabajo (Metro)

Contra la corrupción

Zamora, indicó que, para luchar contra la corrupción desde el Gad Municipal, “Desde la Jefatura de Gerencia y Corrupción, no solo se dedicará a evaluar perfiles dentro de los temas de directorios. Mientras que en las comisiones técnicas que se conforman para poder adjudicar contratos, eso será de manera pública y abierta, una vez que se designe al adjudicatario, para tener una administración transparente”, dijo el nuevo alcalde de Cuenca.

Nuevas autoridades

La nueva autoridad del cantón, ratificó que trabajará de manera articulada con el resto de autoridades, en beneficio de Cuenca.