Declaran nuevamente inocente a implicado en el caso de violación de Naomi Arcentales

Un tribunal de Manabí ratificó la inocencia de Javier Eduardo C., uno de los dos procesados en el caso de violación sexual a la modelo fallecida Naomi Arcentales. Fiscalía apelará esta decisión. Naomi fue hallada sin vida en un departamento en Manta, en diciembre de 2021, pero este caso corresponde a una denuncia que hizo la modelo en agosto de 2021.

Cuatro meses antes de morir, la manabita denunció que fue abusada sexualmente por dos personas en un edificio que está a lado de donde vivía y donde fue hallada sin vida.

La Fiscalía en sus investigaciones indicó que los empresarios oriundos de Quevedo, Javier Eduardo C. y Sixto M., habrían viajado a Manta el día de los hechos. No obstante el tribunal consideró que Javier C. es inocente del delito de violación, por lo que la Fiscalía apelará. Los dos procesados se encontraban con medidas cautelares.

Plantón en los exteriores de la Fiscalía del Guayas para exigir justicia por Naomi Arcentales (API)

¿Qué pasó Naomi Arcentales?

Naomi Arcentales fue encontrada sin vida en su departamento en Manta, en donde vivía con su pareja, el fiscal Juan Carlos Izquierdo. Pese a que el caso sucedió en la provincia de Manabí, fue enviado a Pichincha para que sea investigado.

El fiscal Izquierdo fue suspendido de sus funciones por tres meses.

Los familiares de la víctima siguen pidiendo justicia y que se esclarezca el caso.