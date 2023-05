Escribió un libro para superar la muerte de su esposo y la policía la detuvo como culpable del crimen

Kouri Richins, una norteamericana con residencia en Utah y que escribió un libro para niños dedicado a superar el duelo de la pérdida de un ser querido, fue llevada ante la justicia estadounidense luego de ser acusada por el crimen de haber envenenado y asesinado a su esposo el año pasado.

Según informó la cadena televisiva de noticias Fox 13, Richins escribió el libro “Are You With Me? (¿Estás conmigo?)” en los meses siguientes al fallecimiento de su marido, Eric Richins, quien fue hallado muerto en su casa en marzo de 2022.

La imputada había declarado el 4 de marzo del año pasado ante la policía de Utah que momentos antes del deceso de su esposo, le había preparado un cóctel de vodka (Moscow Mule) antes de dejarlo para irse a la pieza de uno de sus tres hijos, quien esa misma noche “estaba teniendo una pesadilla”.

Una vez que volvió a la habitación, prosiguió su testimonio -recogido por el noticiario-, encontró a su marido tendido en la cama y sin respiración. “Frío al tacto”, según consignó.

Los hallazgos del crimen

No fue sino hasta dos meses después que Kouri lanzara a la venta su libro de autoayuda para menores, que la justicia estadounidense presentó los cargos judiciales en su contra ante su posible responsabilidad en la muerte de Richins.

En variadas presentaciones de su texto en programas radiales y televisivos locales, la mujer aseguró que lo escribió como una forma de “traerle paz” a ella y sus tres hijos.

“Escribimos este libro y esperamos que brinde algo de consuelo no sólo a nuestra familia, obviamente, sino a otras familias que están pasando por lo mismo. Lo escribí en honor a mi increíble esposo y un maravilloso padre”, aseguró en la radio KPCW.

Kouri Richins. Fuente: Facebook.

Pese a ello, las investigaciones realizadas por efectivos policiales apuntaron a su culpabilidad, puesto que días antes del deceso de su marido se confirmó que Kouri había pedido “a un conocido que le consiguiera una fuerte prescripción de medicamento para el dolor, específicamente ‘algo del tipo Michael Jackson’. En la ocasión, Richins recibió hasta 30 píldoras de fentanilo”.

Las dudas de la policía respecto de la culpabilidad de la escritora quedaron en evidencia luego de corroborar que el propio Eric Richins “le dijo a un amigo que pensaba que su esposa estaba tratando de envenenarlo”, según se consignó en los documentos de la investigación reportados por Fox 13.

Aparte del asesinato, Kouri también enfrenta cargos relacionados con la posesión de GHB, una droga que induce a la narcolepsia y que algunos adictos utilizan de manera recreativa.