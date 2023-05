Tras pasar un mes ingresada en cuidados intensivos, una de las finalistas de Miss Universo 2022 murió luego de un accidente en caballo que le provocó graves heridas.

Todo sucedió cuando Sienna Weir estaba montando en Windsor Polo Ground el pasado 2 de abril. La modelo australiana fue trasladada inmediatamente a urgencias donde permaneció conectada a un soporte vital, pero no se ha logrado salvarle la vida.

Finalista de Miss Universo murió a los 23 años tras trágico accidente en caballo (Instagram)

La modelo, tenía dos títulos uno en literatura inglesa y otro en psicología. En declaraciones había dicho que deseaba mudarse a Reino Unido con e objetivo de “expandir” su carrera profesional.

Su novio, Tom Bull dijo desconsolado en su funeral. “Nos amamos con un amor que era más que amor”.

Sienna sabía montar a caballo desde mu pequeña. “Mi familia no está muy segura de dónde viene esta pasión, pero he montado a caballo desde que tenía tres años y no puedo imaginar mi vida sin ella”, había dicho Weir a la revista Gold Coast.