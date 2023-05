Reportan que varias estaciones del Metro de Quito están cerradas

@MetrodeQuito NO SEAN TAN INEPTOS, SI NO ESTABAN EN LAS CONDICIONES DE OPERAR, NO ERA QUE HABILITEN Y NO JUEGUEN CON EL TIEMPO DE LAS PERSONAS, ESTO PASÓ EN LA PARADA MORAN VALVERDE, NO NOTIFICARON A TIEMPO QUE ESTABA CERRADA ÑA PRADA, SI NO GUSNDO LOS USUARIOS ESTABAN AHÍ INÚT pic.twitter.com/3cAJBR7DVV