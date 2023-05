Es urgente que todos los niños y niñas se vacunen, afirma UNICEF

El Estado Mundial de la Infancia 2023 revela que los niveles de cobertura de vacunación disminuyeron en 112 países. Entre 2019 y 2021, 67 millones de niños y niñas no fueron vacunados. En América Latina y el Caribe, 1 de cada 4 niños no recibió sus vacunas vitales y más de 1.7 millones de niños no recibieron ninguna vacuna.

Tras haber sido la región con las tasas más altas de vacunación (93 por ciento en 2012), hoy la región registra coberturas de 75 por ciento al 2021, lo que la ha convertido en la región con el mayor descenso de la última década, provocando un retroceso de 30 años.

El informe pone en evidencia que enfermedades prevenibles por vacunación –como la polio y el sarampión– que estaban erradicadas o controladas están volviendo a aparecer y ponen en riesgo el bienestar de toda la población. En 2022, a nivel mundial, el número de casos de sarampión se duplicó con respecto al año anterior y el número de niños paralizados por la polio aumentó 16%.

En Ecuador, UNICEF, junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), apoya la campaña nacional de vacunación contra la polio, sarampión y rubeola liderada por el Ministerio de Salud Pública. El icónico personaje de UNICEF, Máximo, el tucán, quien contribuyó a combatir el sarampión en los años 90, abandera la campaña nacional.

El objetivo es vacunar a 3,7 millones de niños entre 1 y 12 años para lograr que Ecuador sea un país libre de polio, sarampión y rubeola. La representante de UNICEF Ecuador, Luz Ángela Melo, en el evento de lanzamiento de la campaña que tuvo lugar en Guayaquil el 2 de mayo, hizo un llamado a que todas las familias vacunen a sus hijos e hijas y a que todos los actores apoyen la vacunación infantil.

“Los niños que no reciben sus vacunas pueden enfermar gravemente, desarrollar discapacidad e inclusive morir. Para los niños pequeños que no están vacunados y los niños con desnutrición el riesgo es aún mayor”, afirmó.

La vacunación no solo permite salvar vidas, sino que es una estrategia probada para reducir los costes futuros de la atención en salud y favorece el crecimiento económico.

La inmunización es una de las intervenciones de salud pública más rentables, ya que genera un importante retorno de la inversión: hasta 26 dólares por cada dólar invertido.